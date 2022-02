Une ville du nord de la Suisse pourrait accorder des droits fondamentaux aux primates

Le canton de Bâle-Ville, en Suisse, ouvrira un vote public pour décider d’accorder ou non certains droits fondamentaux aux primates non humains, tels que les chimpanzés et les gorilles, dans une action qui a attiré l’attention de plusieurs groupes de défense des droits des animaux .

La région elle-même est reconnue mondialement comme un centre de conservation et abrite l’un des principaux zoos de conservation d’Europe, le zoo de Bâle. Le vote doit décider du positionnement des droits à la vie mais aussi des « droits à l’intégrité physique et mentale ».

« Protestez, Votre Honneur »: Une petite ville de Suisse pourrait adopter des droits fondamentaux pour les primates, garantissant la protection juridique des animaux contre les atteintes à l’intégrité (Image: Afandi Teguh Afriyanto / )

« Ce vote marquera la première fois, dans le monde, que les gens pourront voter pour les droits fondamentaux des animaux non humains », a déclaré un porte-parole du groupe écologiste Sentience, qui a initié le processus avec le gouvernement local. Selon l’entité, les primates sont très intelligents et maintiennent une vie sociale active, comprenant des sensations telles que la douleur, le chagrin et la compassion.

Contrairement à nous, les humains, cependant, ils sont incapables de se défendre contre les interventions directes dans leur vie. Par conséquent, l’opinion du groupe est que cette responsabilité devrait incomber aux gouvernements.

La région de Bâle-Ville abrite 150 primates et borde la France et l’Allemagne.

Il y a cependant ceux qui disent que la proposition n’est que symbolique, considérant que la violation des droits fondamentaux crée un processus judiciaire. Les primates ne peuvent pas être témoins et n’ont pas non plus de représentation légale. Et il n’y a aucun détail sur qui s’occuperait de cette partie si ces droits étaient violés.

Selon les paramètres de la proposition, les droits ne devraient pas avoir d’impact direct sur les personnes privées, mais peuvent apporter certaines limitations aux entités privées – les laboratoires qui testent les cosmétiques sur les animaux, par exemple.

Si elle approuve l’idée, Bâle-Ville ne serait pas la première municipalité à agir ainsi : en 2017, un tribunal argentin a accordé à une femelle chimpanzé le droit de ne pas être emprisonnée sans procès – en effet, un habeas corpus – après avoir découvert qu’elle vivait dans des conditions terribles. « Cecilia », comme on l’appelle, a été transférée au Sanctuaire des Grands Primates, à Sorocaba, à l’intérieur de São Paulo.

