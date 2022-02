Découverte d’une nouvelle planète autour de l’étoile la plus proche du système solaire

Des chercheurs de l’Observatoire européen austral (ESO) ont trouvé des preuves d’une autre planète, la troisième, autour de Proxima Centauri. C’est l’étoile la plus proche du système solaire, à seulement quatre années-lumière de nous.

baptisé de j suivantla nouvelle planète orbite autour de son étoile à une distance d’environ quatre millions de kilomètres, soit le dixième de la distance entre Mercure et le Soleil. Mais puisque Proxima Centauri ne représente que 12,5 % de la masse de notre étoile, cela signifie que la planète se trouve dans le « zone habitable », où l’eau liquide est possible.

« La découverte montre que notre voisin stellaire le plus proche semble regorger de nouveaux mondes intéressants, à la portée d’études ultérieures et d’explorations futures », explique João Faria, chercheur à l’Institut d’astrophysique et des sciences spatiales, au Portugal et auteur principal de l’étude. .publié aujourd’hui (10) dans la revue Astronomie & Astrophysique.

Proxima d ne prend que cinq jours pour effectuer une révolution autour de son étoile et représente le quart de la masse de la Terre. Cela en fait non seulement la planète la plus légère de son système, mais aussi l’une des exoplanètes les plus légères jamais découvertes.

Sa découverte est intervenue alors que des chercheurs étudiaient une autre planète du système, Proxima b, à l’aide d’un nouvel instrument appelé ESPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations), installé sur le Very Large Telescope (VLT) de l’ESO au Chili.

Proxima b effectue une orbite autour de son étoile tous les 11 jours. En l’étudiant, les scientifiques ont trouvé la preuve d’un autre signal, d’une durée de 5 jours. La technique utilisée dans l’analyse était la technique de vitesse radiale, qui détecte de petites oscillations dans le mouvement de l’étoile causées par l’attraction gravitationnelle des planètes qui l’entourent.

Mais parce que le signal était trop faible, l’équipe a dû effectuer des observations supplémentaires avec ESPRESSO pour confirmer qu’il était causé par une planète, et pas simplement le résultat de changements dans l’étoile elle-même.

« Après avoir obtenu de nouvelles observations, nous avons pu confirmer ce signal en tant que nouvelle planète candidate », explique Faria. « J’étais enthousiasmé par le défi de détecter un si petit signal et, ce faisant, de découvrir une exoplanète si proche de la Terre. »

« Cette réalisation est extrêmement importante », déclare Pedro Figueira, scientifique spécialiste des instruments ESPRESSO à l’ESO au Chili. « Cela montre que la technique de la vitesse radiale a le potentiel de révéler une population de planètes légères, comme la nôtre, qui devraient être les plus abondantes de notre galaxie et pourraient potentiellement héberger la vie telle que nous la connaissons. »

