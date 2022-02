TESS découvre une exoplanète plus grande et plus massive que la Terre autour d’une étoile naine

Une équipe internationale d’astronomes vient de rapporter la découverte d’une nouvelle exoplanète (planète extérieure à notre système solaire), découverte via le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA. Selon les chercheurs, qui ont présenté leurs recherches dans un article scientifique sur le serveur de préimpression arXiv, le monde extraterrestre est légèrement plus grand et plus massif que la Terre, tout en étant plus chaud.

TESS a déjà détecté plus de 5 200 candidats exoplanètes, dont 180 ont déjà été confirmés. Image : Yéti pointillé – Appelée GJ 3929 b, c'est l'une des plus de 5 200 planètes candidates (TOI, TESS Objects of Interest) détectées par le satellite à ce jour, parmi les 180 déjà confirmées. L'équipement a balayé environ 200 000 étoiles les plus brillantes à proximité de notre système solaire. Dirigée par Jonas Kemmer de l'Université de Heidelberg en Allemagne, l'équipe a rapporté qu'un signal de trafic avait été identifié dans la courbe de lumière d'une étoile naine M connue sous le nom de GJ 3929 (autres désignations : G 180-18, TOI-2013). La nature planétaire de ce signal a été confirmée par des observations de suivi, principalement à l'aide du spectrographe Carmenes, qui est installé sur le télescope de 3,5 mètres de l'observatoire de Calar Alto en Espagne. « Dans cette étude, nous présentons la découverte d'une planète chaude de la taille de la Terre en orbite autour de l'étoile naine M3,5 V, GJ 3929. Sur la base des signaux de transit observés par TESS, nous avons mené une intense campagne de suivi avec Carmenes pour confirmer son origine, son système planétaire », ont écrit les chercheurs dans l'article. Découvrez les caractéristiques de la nouvelle exoplanète découverte par TESS La planète GJ 3929 b a un rayon d'environ 1,15 fois celui de la Terre et sa masse est d'environ 1,21 masse terrestre, sa densité est donc calculée à 4,4 g/cm3. Cette exoplanète orbite autour de son étoile hôte tous les 2,61 jours à une distance d'environ 0,0026 unités astronomiques (UA) de celle-ci. Sa température d'équilibre planétaire est estimée à 569 degrés Kelvin, soit environ 296 ºC. Selon ses découvreurs, la température d'équilibre élevée de GJ 3929 b en fait une cible de choix pour les observations atmosphériques de suivi. De telles études, utilisant des outils tels que le télescope spatial James Webb (JWST), pourraient fournir des informations importantes sur la composition et, par conséquent, la formation et l'évolution des petites planètes rocheuses. Toujours selon les astronomes impliqués dans la découverte, l'étoile GJ 3929 a un type spectral M3,5 V et est environ trois fois plus petite et moins massive que notre Soleil. Avec une période de rotation d'environ 122 jours, elle a sa luminosité à un niveau d'environ 0,011 luminosité solaire, et sa température effective a été mesurée à environ 3 369 degrés Kelvin (près de 4 000 ° C). Il est situé à environ 51,6 années-lumière de la Terre. Au moins une autre planète peut être en orbite autour de GJ 3929 (probablement tous les 14,3 jours), cependant, selon les chercheurs, d'autres études de ce système sont nécessaires pour le confirmer.