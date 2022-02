La « mort » des satellites Starlink de SpaceX capturée en vidéo ; Voir

La « mort » des 40 satellites Starlink, condamnés par une tempête géomagnétique dont nous avons parlé mercredi dernier (9), a déjà commencé, avec une vidéo montrant un satellite de la société d’Elon Musk en train d’être incinéré alors qu’il subit le processus de rentrée dans l’atmosphère terrestre.

Les satellites en question font partie du lancement le plus récent effectué par SpaceX : le 3 février, une fusée Falcon 9 a pris son envol, emportant 49 satellites depuis la plateforme Internet de la société commandée par Musk. Cependant, l’équipe ne comptait pas sur une tempête qui, de manière imprévisible, a mis hors service plus des deux tiers de la cargaison lancée.

La vidéo ci-dessus a été capturée par Société d’astronomie des Caraïbes, une organisation à but non lucratif basée à Porto Rico, un territoire américain annexé. Il n’est pas clair dans les médias s’il s’agit de deux satellites en feu, ou s’il s’agit de morceaux du même satellite. Cependant, il est évident qu’en l’espace d’une minute, nous voyons deux événements de parties de l’objet ou des objets s’effondrer.

« Un indice est le fait que la trajectoire orbitale de cet objet était au-dessus de Porto Rico au moment de l’événement, et la direction de son mouvement (sud-ouest-nord-est) le confirme », a déclaré Marco Langbroek, un moniteur satellite basé aux Pays-Bas. . « Pour être encore plus sûr, j’ai effectué une astrométrie sur les images et tracé une orbite circulaire grossière aux positions mesurées. Le résultat que j’ai obtenu – j’ai compté trois fragments – a montré des inclinaisons orbitales de l’ordre de 54 à 56 degrés. [º]. Les satellites Starlink ont ​​des orbites avec une inclinaison de 53,2º, donc c’est assez proche pour conclure que l’objet de rentrée correspond à l’un des satellites Starlink.

Dans un communiqué publié le 9, SpaceX a déclaré qu’il n’y avait aucun risque que des débris des satellites tombent sur Terre, il n’y a donc aucune inquiétude à ce qu’ils touchent le sol ou mettent en danger la vie des gens ou la routine de certaines métropoles.

Considérant que l’on parle de 40 satellites touchés, il est fort probable que le « light show » se poursuive dans les prochains jours. Les objets de ce type ne tombent pas en même temps et ne développent pas la même vitesse de rentrée, il est donc probable que la « mort » des satellites Starlink soit un épisode un peu plus long que prévu.

