Record d’énergie de la fusion nucléaire, expert : « Excellent, mais il faudra au moins 20-30 ans pour les centrales »

La fusion nucléaire est considérée comme le Saint Graal pour produire de l’énergie, mais cela prendra beaucoup de temps, comme l’a expliqué à Netcost-security.fr le physicien de l’INFN Marco Casolino.

Crédit : Christopher Roux (CEA – IRFM) / EUROfusion (CC BY 4.0)

Des scientifiques du consortium de recherche européen EUROfusion, composé d’environ cinq mille experts, ont annoncé le 9 février avoir obtenu 59 mégajoules d’énergie pendant 5 secondes dans l’installation de recherche JET (Joint European Torus) du Culham Center for Fusion Energy, dirigée par ‘UK Atomic Energy Authority. Bien que ceux-ci puissent sembler insignifiants, il s’agit en réalité d’une réalisation très importante d’un point de vue scientifique, avec un potentiel extraordinaire pour l’avenir des sociétés et des économies du monde entier. La raison en est que cette petite et éphémère quantité d’énergie, égale à seulement 11 mégawatts, a été obtenue au cœur d’un tokamak (une étrange machine en forme de beignet) grâce au « Saint Graal » de l’approvisionnement énergétique, la fusion nucléaire. Elle est en effet considérée comme une solution fondamentale pour obtenir une énergie « sûre, durable, efficace et à faibles émissions de carbone », comme le soulignent les mêmes scientifiques d’EUROfusion dans un communiqué. En ce moment historique, ce résultat prend une valeur encore plus significative, compte tenu de l’impact du changement climatique – catalysé par les émissions anthropiques – et de la flambée des coûts énergétiques, toujours vissés aux énergies fossiles à la base du réchauffement climatique. L’énergie obtenue au JET, grâce à deux isotopes de l’hydrogène – le deutérium et le tritium – fusionnés à très haute température (plus de 100 millions de degrés), est pourtant une « simple » démonstration technologique, qui servira à ouvrir la voie à l’International Thermonuclear Experimental réacteur (ITER), le premier véritable réacteur à fusion nucléaire. Il est actuellement en construction au centre de recherche de Cadarache à Saint-Paul-lès-Durance, dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le sud de la France. Mais ce ne sera pas non plus la dernière étape de la chaîne d’approvisionnement, car une structure supplémentaire appelée DEMO devra être construite. Pour connaître l’impact réel de l’expérience menée au Royaume-Uni, nous avons contacté le Dr Marco Casolino, physicien des particules et chercheur principal à l’INFN, l’Institut national de physique nucléaire, Rome Tor Vergata. Voici ce qu’il nous a dit.

Docteur Casalino, hier les scientifiques d’EUROfusion ont annoncé qu’ils avaient obtenu 59 mégajoules pendant 5 secondes grâce à la fusion nucléaire. La nouvelle a fait la une des médias du monde entier ; Est-ce vraiment un résultat sensationnel ou la nouvelle a-t-elle été accueillie avec trop d’enthousiasme ?

Le résultat est très, très important. Excellent, je le définirais. Mais cela ne change certainement pas la donne. Ils ont atteint le double du rendement de l’énergie produite, par rapport à 1997. Cela a pris beaucoup de temps car la mise à jour du JET a été très compliquée. Ils ont dû changer tout l’intérieur de la chambre et la faire en tungstène et béryllium, car sinon le carbone aurait pu absorber le tritium au risque de devenir radioactif. Certains emplois durent longtemps. Le résultat, comme mentionné, je définirais excellent, mais pas exceptionnel. Cependant, c’est un très bon pas vers la fusion. Le fait est qu’il y a une diapositive du gouvernement américain des années 1970 qui dit : « Combien de temps faudra-t-il pour avoir une centrale à fusion nucléaire ? » Pour y arriver, on a estimé que jusqu’à 9 milliards de dollars d’investissements par an étaient nécessaires au pic, pour le super-accéléré, accéléré et agressif. Pour les modérés, l’estimation était de 2 à 3 milliards de dollars par an pour l’avoir en 2005. En réalité, les fonds alloués sont la moitié ou le tiers de l’investissement minimum qui en ’78 s’appelait « fusion jamais », ou qui il n’arrivera jamais à la fusion nucléaire. Maintenant jamais ne signifie pas vraiment que nous n’y arriverons jamais, mais cela signifie toujours « 50 ans à partir de maintenant ». L’investissement est constant depuis 2000, mais il sera de 300 à 400 millions par an. La question est de savoir quel retour le politicien voit en l’espace de 5 ans.

Alors, jusqu’où pourrions-nous réellement voir un centre d’opérations ?

On parle de 20 à 30 ans au mieux. Nous savons faire de la fusion nucléaire, mais il faut y mettre plus d’énergie que ce qui en sort. Le but est d’obtenir une fusion nucléaire à réaction auto-entretenue avec laquelle vous produisez de l’énergie. JET est un outil expérimental, ce qu’il y a de mieux. Il obtient des résultats qui pourront ensuite être appliqués à ITER, actuellement en France. Au Japon également, il existe un autre projet Jema, le JT60-SA. Il fait également partie d’ITER pour étudier ces mécanismes. Il faut reproduire ce qui se passe au centre des étoiles, atteindre des centaines de millions de degrés, garder le plasma confiné. C’est le magnétisme et la dynamique des fluides, qui ensemble sont très compliqués, par exemple du point de vue des équations pour avoir un champ stable. C’est un travail difficile et d’immenses énergies sont gérées. Ils ont une sorte de power bank – si je me souviens bien – de 50 mégawatts pendant je ne sais combien de secondes. L’énergie dont vous avez besoin ne peut pas être prélevée sur le réseau. Aussi pour cette raison le résultat de 5 secondes est exceptionnel. Cela signifie que vous disposez de toute une batterie d’accumulateurs, disons des batteries, qui sont capables de vous fournir de l’énergie et de maintenir le champ stable pendant 5 secondes. Ils ont écrit que 5 secondes, c’est une éternité, car si vous le développez mal, il s’effondre en quelques microsecondes. 5 secondes signifie qu’il est déjà stable. Je le répète, c’est un super résultat, mais ça ne veut pas dire qu’on fera demi-tour demain.

Même ITER ne semble pas être la dernière étape de cette marche vers la fusion nucléaire

Si ITER atteint la fusion nucléaire avec laquelle l’énergie est produite, il faudra construire cette DEMO qui est en fait un prototype de centrale nucléaire. Ce n’est pas seulement un projet d’étude, mais presque un projet applicatif. C’est comme cela a été fait avec les centrales à fission nucléaire. Il est clair qu’une fois l’énergie positive obtenue, tout s’accélère. Du jour au lendemain, tout le monde est prêt à investir 10 milliards parce que vous ne voulez plus être le dernier. Le problème est de déclencher le fameux « mécanisme vertueux » dans lequel les gens affluent parce qu’ils ont flairé l’affaire. Nous sommes encore un peu loin. Il est clair que 20-30 ans, c’est un peu loin de l’horizon, même pour des gens riches comme Elon Musk et autres. En effet, Bill Gates, qui en est aussi l’un des promoteurs, investit dans de petits réacteurs nucléaires, sûrs, autonomes, mais à fission. La fission est actuellement la moins mauvaise chose qui soit, mais il est clair que les gens sont terrifiés par la fission nucléaire.

Compte tenu de la situation actuelle avec le changement climatique et la montée en flèche du coût des factures, nous avons tous besoin d’une solution rapide. Lequel recommanderiez-vous en tant que scientifique nucléaire ?

Il n’y a pas de solution unique, c’est quelque chose sur lequel nous sommes tous d’accord. L’idée devrait être de s’éloigner des combustibles fossiles avec un mix comprenant des centrales à fission nucléaire et des énergies renouvelables, c’est-à-dire l’éolien, les panneaux solaires, etc. Mais aussi une partie des fossiles. Bref, il faut tout mélanger, bien sûr avec toutes les précautions et contrôles nécessaires, pour s’éloigner de plus en plus des énergies fossiles. Mais ce n’est pas le cas maintenant. Au Japon aussi, l’énergie nucléaire représente 3 à 4 % et, par conséquent, ils importent beaucoup de gaz naturel. Ils nous ressemblent d’un point de vue énergétique.