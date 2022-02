La sonde solaire de la NASA capture des images inédites de la lumière visible de Vénus

Ce mercredi (9), la NASA a annoncé que la sonde solaire Parker avait apporté une contribution majeure à la science vénusienne. De nouvelles images de la mission focalisée sur le Soleil, capturées lors d’un survol rapproché de Vénus, montrent la planète en lumière visible pour la première fois.

La sonde solaire Parker de la NASA, en plus d’étudier les vents solaires, se concentre également sur la planète Vénus. Image: Université Johns Hopkins / Divulgation

Selon l’agence spatiale américaine, avec le temps et une analyse approfondie, les nouvelles images fourniront des informations précieuses sur la géologie et les minéraux de la planète. « En combinant les nouvelles images avec les précédentes, les scientifiques disposent désormais d’une gamme plus large de longueurs d’onde à étudier, ce qui peut aider à identifier les minéraux qui se trouvent à la surface de la planète. »

De telles techniques, selon le communiqué de l’agence, ont déjà été utilisées pour étudier la surface de la Lune. »Les futures missions continueront d’élargir cette gamme de longueurs d’onde, ce qui contribuera à notre compréhension des planètes habitables. »