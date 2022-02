Le satellite chinois termine 1 an en orbite martienne

Ce jeudi (10), le satellite chinois Tianwen 1 termine un an en orbite autour de Mars. Le véhicule est arrivé sur la planète rouge un peu plus de six mois après son lancement le 23 juillet 2020, faisant de la Chine le septième pays à visiter notre voisin, après l’Union soviétique, les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, l’Inde et les Émirats arabes unis. .

Première mission chinoise sur Mars, Tianwen 1 a été lancée avec deux objectifs audacieux, qui ont tous deux été atteints avec succès : orbiter autour de la planète et faire remonter à la surface un rover appelé Zhurong, qui a atterri le 14 mai 2021.

Le rover a pour tâche d’analyser la topographie du site d’atterrissage, connu sous le nom d’Utopia Planitia, d’étudier la composition des éléments, des minéraux et des roches dans le sol, de rechercher des signes de glace et d’analyser des échantillons de l’atmosphère, comme le font déjà les robots. exploités par la NASA, tels que Curiosity et Perseverance.

Tianwen 1 poursuit sa mission d’étude à distance de la structure géologique, de l’ionosphère, du climat, de l’atmosphère et du champ magnétique de Mars. De plus, il s’est avéré être un grand photographe, envoyant des selfies sur Terre avec la planète rouge en arrière-plan.