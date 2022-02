Le Brésilien aide à créer un supercondensateur pour augmenter la durée de vie de la batterie des appareils IoT

Les montres intelligentes, les moniteurs de santé électroniques et d’autres appareils de l’Internet des objets (IoT) peuvent voir une augmentation significative de la durée de vie de la batterie grâce à de nouvelles recherches sur l’énergie respectueuses de l’environnement de l’Institute of Advanced Technology (ATI) de l’Université de Surrey, en Angleterre, et de l’Université fédérale Pelotas (UFPel), au Brésil.

Dans un article publié dans la revue scientifique à l’échelle nanométriqueles auteurs de l’étude montrent comment un supercondensateur peut être transformé en un dispositif de stockage d’énergie haute performance et peu coûteux qui peut être facilement intégré dans des chaussures, des vêtements et des accessoires.

Supercondensateur flexible en forme de U créé par des scientifiques pour optimiser les batteries des appareils de l’Internet des objets. Crédit : Université du Surrey

Le supercondensateur a le potentiel d’être appliqué dans les véhicules autonomes

« Les supercondensateurs sont essentiels pour garantir que les technologies 5G et 6G atteignent leur plein potentiel », a déclaré le professeur Ravi Silva, directeur d’ATI et directeur du Centre de nanoélectronique de l’Université de Surrey. « Bien que les supercondensateurs puissent certainement prolonger la durée de vie des technologies portables grand public, ils ont le potentiel d’être révolutionnaires quand on pense à leur rôle dans les véhicules autonomes et les capteurs intelligents assistés par IA qui pourraient nous aider à économiser de l’énergie. »

Selon Silva, c’est là l’importance de créer un moyen peu coûteux et respectueux de l’environnement de produire cette technologie de stockage d’énergie « incroyablement prometteuse ».

Un supercondensateur, selon les chercheurs, est un moyen de stocker et de libérer de l’électricité, comme une batterie typique, mais avec des temps de recharge et de décharge beaucoup plus rapides.

La nouvelle approche porte sur une nouvelle procédure de développement de supercondensateurs flexibles à base de nanomatériaux de carbone. Cette méthode, moins chère et moins longue à fabriquer, consiste à transférer des réseaux alignés de nanotubes de carbone (NTC) d’un disque de silicium vers une matrice de polydimométhyloxane (PDMS).

Celui-ci est ensuite enrobé d’un matériau appelé polyaniline (PANI), qui stocke l’énergie grâce à un mécanisme appelé « pseudocapacité », offrant d’excellentes propriétés de stockage d’énergie avec une intégrité mécanique exceptionnelle.

Selon l’équipe, son supercondensateur mince amélioré conserve la majeure partie de sa capacité (la quantité de charge électrique séparée qui peut être stockée) après de nombreux cycles dans différentes conditions de flexion, démontrant sa robustesse, sa longévité et son efficacité.

« Travailler chez ATI sur un projet qui pourrait avoir un impact positif sur l’industrie et notre environnement a été incroyablement gratifiant », a déclaré Raphael Balboni, doctorant à l’UFPel. « Mon superviseur, le professeur Silva, et toute l’équipe de Surrey m’ont fait sentir comme un membre apprécié de l’équipe et j’ai eu la chance d’apprendre d’excellents collègues. C’est une expérience que je n’oublierai jamais.

