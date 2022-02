Des fossiles de ptérosaures exportés illégalement retournent au Brésil

Le Musée des sciences de la Terre, dans le quartier d’Urca, à Rio de Janeiro, exposera le fossile brésilien d’un ptérosaure qui avait été volé et illégalement exporté il y a quelques années, mais qui a été rapatrié et renvoyé au pays dimanche dernier (6).

Selon le musée, le fossile était exposé à l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique, mais avant cela, il faisait partie d’une collection privée d’un citoyen du pays européen.

Lire aussi:

« Nous l’avons emmené [no] dimanche, le [Aeroporto do] Galeão », a déclaré à Agência Brasil, le conservateur et paléontologue du musée, Rafael Costa da Silva, qui a ajouté : « comme c’était irrégulièrement, illégalement, avec une collection privée, nous ne savons pas depuis combien de temps il était là en Belgique ».

TV Brasil, affiliée à l’Agência Brasil du gouvernement fédéral, affirme cependant que le vol a eu lieu au milieu des années 1990.

L’identification du fossile de ptérosaure a été faite par des spécialistes brésiliens en 2017, et depuis lors, les autorités s’efforcent de le ramener. Selon Silva, le matériel provient du bassin d’Araripe, dans le Ceará — un site paléontologique connu, mais qui fait face à plusieurs difficultés de vol de fossiles.

La région est connue pour avoir plusieurs vestiges de la période du Crétacé, il y a environ 120 millions d’années. De retour au Brésil, le ptérosaure récupéré fera l’objet d’une exposition temporaire avec d’autres fossiles de son espèce, mais il devrait éventuellement passer à une exposition plus importante. Selon Silva, une date plus définitive devrait être annoncée jusqu’au début du Carnaval.

Selon les experts du Musée américain d’histoire naturelle, les ptérosaures, malgré leur nom, n’étaient pas des dinosaures. Bien que techniquement « cousins » des géants qui régnaient sur le monde dans la préhistoire, ces animaux étaient des reptiles issus d’une lignée évolutive différente d’eux.

Les ptérosaures ont également été les premiers animaux – après les insectes – à développer la capacité de voler : non seulement « planer » et atterrir doucement, mais battre des ailes et générer suffisamment de force pour un processus de décollage naturel.

