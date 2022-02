L’Antarctique devient un terrain d’essai pour les missions sur les lunes de glace

Des sismographes sont placés dans la zone connue sous le nom de « plate-forme polaire de Brnt » en Antarctique afin que les scientifiques puissent savoir si les instruments fonctionneront comme ils le devraient lorsque nous enverrons des missions sur les lunes glacées de certaines planètes du système solaire.

Les sismographes – connus sous le nom de «nœuds» – sont les instruments les plus petits et les plus légers de leur genre et ont été positionnés autour de la station de recherche Halley VI. C’est la première fois que des capteurs de ce type sont utilisés sur le continent glacé – le plus proche que nous ayons de surfaces comme Europe, Io et Ganymède – trois des plus grandes lunes de Jupiter.

Le centre de recherche Halley VI en Antarctique est le théâtre d’une étude qui simule les conditions sur les lunes de glace de Jupiter et de Saturne (Image : Wikimedia Commons/Reproduction)

La chose intéressante est que, même avec un objectif très précis, les instruments servent à collecter des informations sans précédent sur la banquise où la station de recherche est installée. L’équipe à l’origine de l’expérience a déjà commencé à analyser les données concernant les mouvements de l’océan contre la paroi de glace, ainsi que ses failles et ses fissures.

D’autres capteurs – appelés capteurs à courte période (SP) – sont également impliqués dans l’investigation : en Antarctique, un seul SP était positionné à proximité des sismographes, mais quand on lance des missions vers les lunes de glace, l’idée est d’en utiliser plusieurs pour créer un réseau d’analyse de l’intérieur des satellites.

Nous utilisons déjà des SP – certains d’entre eux font partie de la mission InSight de la NASA – et en 2024 plusieurs d’entre eux iront sur (notre) Lune dans le cadre de la mission Suite sismique de la face cachée. De là, tout ce kit doit être envoyé à Jupiter ou Saturne, analysant la surface des lunes glacées de chaque planète pour savoir si elles ont – ou ont eu – les conditions pour abriter des formes de vie primitives.

