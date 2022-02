La mise à jour du système permet à la NASA de scanner le ciel toutes les 24 heures à la recherche d’astéroïdes

Exploité à partir de l’Institut d’astronomie de l’Université d’Hawaï, le système d’alerte de l’impact de la Terre sur les astéroïdes (ATLAS) a été mis à jour, permettant à la NASA de scanner l’intégralité du ciel nocturne une fois toutes les 24 heures pour détecter les roches spatiales potentiellement dangereuses qui se dirigent vers nous.

La NASA surveille le ciel à la recherche d’astéroïdes potentiellement menaçants pour la Terre. Image : Mopic/

Selon l’agence, ATLAS est essentiel pour suivre les astéroïdes et les débris qui pourraient se trouver sur une trajectoire de collision avec la Terre. Il a commencé comme un réseau de seulement deux télescopes à Hawaï, mais s’est maintenant étendu pour inclure deux autres observatoires dans l’hémisphère sud, vous offrant une vue complète du ciel.

Les nouveaux télescopes du réseau sont situés au Chili et en Afrique du Sud et, avec les télescopes hawaïens d’origine, peuvent capturer un morceau du ciel nocturne 100 fois plus grand que la pleine lune (vu de la Terre) en une seule exposition.

Selon la NASA, cela donnera aux astronomes un avantage sans précédent dans la recherche d’objets proches de la Terre (NEO) potentiellement dangereux des semaines avant un éventuel impact.

« Une partie importante de la défense planétaire consiste à trouver des astéroïdes avant qu’ils ne nous trouvent, donc si nécessaire, nous pouvons les attraper avant qu’ils ne nous attrapent », a déclaré Kelly Fast, responsable du programme d’observation des objets géocroiseurs au Bureau de coordination de la Défense planétaire de NASA. « Avec l’ajout de ces deux télescopes, ATLAS est désormais capable de balayer l’intégralité du ciel noir toutes les 24 heures, ce qui en fait un atout important pour les efforts continus de la NASA pour trouver, suivre et surveiller les objets géocroiseurs. »

La NASA connaît l’orbite de près de 30 000 astéroïdes

L’agence connaît actuellement l’emplacement et l’orbite d’environ 28 000 astéroïdes. Depuis sa mise en service en 2017, ATLAS a détecté plus de 700 de ces objets géocroiseurs et 66 comètes.

Deux des astéroïdes détectés par ATLAS, 2019 MO et 2018 LA, ont frappé la Terre, le premier explosant au large de la côte sud de Porto Rico et le second tombant près de la frontière entre le Botswana et l’Afrique du Sud. Heureusement, les deux astéroïdes étaient petits et n’ont pas ne cause aucun dommage.

Alors que la plupart des objets géocroiseurs ne sont pas aussi catastrophiques que la comète apparue dans le film catastrophe satirique de Netflix « Don’t Look Up », il y a trop d’impacts dévastateurs d’astéroïdes dans l’histoire récente pour justifier une surveillance étendue.

En mars de l’année dernière, un météore de la taille d’une boule de bowling a explosé au-dessus de l’État américain du Vermont avec une force équivalente à 200 kg de TNT, une substance largement utilisée comme explosif militaire et dans les démolitions.

Près de la ville centrale russe de Tcheliabinsk, en 2013, un météore a frappé l’atmosphère, générant une explosion équivalente à environ 500 kilotonnes de TNT, soit plus de 30 fois l’énergie libérée par la bombe d’Hiroshima (chaque kilotonne correspond à 1000 tonnes). L’événement a frappé la ville et ses environs, endommageant des bâtiments, brisant des vitres et blessant environ 1 200 personnes.