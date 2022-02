Vraisemblablement fatigués de perdre des proches chaque année pour le dîner de Noël, environ 25 dindes ont envahi le centre de recherche Ames de la NASA à Mountain View, en Californie, et elles refusent tout simplement de partir.

Selon les autorités – fédérales, car si vous allez « provoquer », faites-le avec volonté et force – les animaux ont causé toutes sortes de problèmes : picorer les voitures, causer des embouteillages en occupant les voies de circulation et même « laisser des cadeaux ». » partout.

Nous parlons du caca de plus de 20 dindes de la NASA, si ce n’est pas clair.

« Des dindes envahissant la NASA » seraient quelque chose de vraiment sans précédent dans l’histoire, si l’humanité n’avait pas déjà traversé la « Great Emus Wars », en Australie. Image : Dominic Hart/NASA/Reproduction

Selon Tanya Espinosa, porte-parole du département américain de l’Agriculture, les dindes refuseront probablement de quitter le centre de la NASA parce que certaines personnes – clairement, des transfuges de la race humaine qui se sont alliés avec les animaux – insistent pour être nourries. , malgré plusieurs panneaux interdisant la pratique.

« C’est une sorte de situation unique », a déclaré Ken Paglia, porte-parole du département californien de la pêche et de la faune, qui cherche un hébergement dans une réserve écologique voisine pour les animaux. « En général, les dindons sauvages ne sont pas quelque chose que nous devons gérer. Si quelqu’un trouve une dinde devant sa porte d’entrée, ce n’est pas notre façon de la ramasser et de la déplacer ailleurs. »

Les oiseaux qui envahissent le centre de recherche d’Ames ne sont pas nouveaux et, selon la NASA, cela se produit chaque année. Le problème est que depuis le début de la pandémie de COVID-19 en mars 2020, le nombre d’oiseaux augmente progressivement au point de devenir un problème.

Et le pire : le début d’année aux USA ouvre généralement la saison de reproduction pour plusieurs espèces d’oiseaux du pays. En d’autres termes, si cette volée d’oiseaux rebelles qui ont un goût délicieux lorsqu’ils sont rôtis dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ trois heures (de rien) n’est pas retirée bientôt, leur nombre risque d’augmenter de façon exponentielle.

Au fait, saviez-vous que les dindes sauvages pondent jusqu’à 100 œufs par an ? Et, en moyenne, 14 à 15 œufs par saison ?

Le processus d’élimination, heureusement, est beaucoup plus respectueux de l’environnement et correct qu’il n’y paraît : les autorités locales installent des pièges à base de maïs – grains et épis – pour attirer les oiseaux dans un piège mobile qui peut être transporté vers la réserve écologique de San Antonio. Vallée, à 50 km de San Jose. Au cours de ce processus, les dindes subiront des tests sanguins et des prélèvements de fluides de la bouche et du cloaque, en plus de recevoir des bagues d’identification pour déterminer leur sexe.

L’implication du California Department of Fish and Wildlife est cependant ce qui a le plus attiré l’attention : c’est généralement la police locale ou un centre de zoonose qui s’occupe de ce type de problème. Cependant, le centre de recherche Ames correspond à un terrain fédéral, les forces municipales ne sont donc pas autorisées à y opérer.

Ouais : pour faire face aux dindes qui détestent la NASA, on a besoin des fédéraux, apparemment.

L’idée, selon Paglia, est de déplacer les animaux dans une semaine ou deux et d’espérer qu’ils fassent leurs nids dans les réserves. « De cette façon », a déclaré l’expert, « les jeunes n’apprendront pas de mauvaises habitudes de leurs aînés, comme attaquer des voitures ou ruiner des paysages. »

