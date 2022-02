Pour la première fois, les astronomes capturent les derniers instants des restes planétaires

Des astronomes de l’Université de Warwick au Royaume-Uni affirment avoir observé le moment exact où des débris de planètes détruites heurtent la surface d’une étoile naine blanche. Un article publié mercredi dans la revue Nature décrit les résultats de ce qui pourrait être la première mesure directe de l’accrétion de matériau rocheux sur une naine blanche, confirmant des décennies de preuves indirectes d’addition dans plus de 1 000 étoiles à ce jour. .

Illustration d’artiste d’une naine blanche, G29-38, accumulant des matériaux planétaires à partir d’un disque de débris circumstellaire. Image : Université de Warwick/Mark Garlick

Selon les auteurs de l’étude, l’événement observé s’est produit des milliards d’années après la formation du système planétaire analysé et a été détecté à l’aide de rayons X.

Le destin de la plupart des étoiles, comme notre Soleil, est de devenir une naine blanche. Plus de 300 000 naines blanches ont été découvertes dans notre galaxie, et on pense que beaucoup accumulent les débris de planètes et d’autres objets qui tournaient autrefois autour d’elles.

Pendant des décennies, les scientifiques ont utilisé la spectroscopie aux longueurs d’onde optiques et ultraviolettes pour mesurer l’abondance d’éléments à la surface des étoiles et à partir de là, déterminer la composition de l’objet d’où proviennent ces éléments. Les astronomes ont donc des preuves indirectes que ces objets s’accumulent activement. Les observations spectroscopiques montrent entre 25% et 50% des naines blanches avec des éléments lourds comme le fer, le calcium et le magnésium polluant leurs atmosphères. Jusqu’à présent, cependant, ils n’avaient pas vu de matériel attiré vers l’étoile.

« Enfin, nous avons vu de la matière entrer dans l’atmosphère de l’étoile », a déclaré Tim Cunningham, professeur au département de physique de l’Université de Warwick et auteur principal de l’étude. « C’est la première fois que nous avons pu obtenir un taux d’accrétion qui ne dépend pas de modèles détaillés de l’atmosphère de la naine blanche. Ce qui est assez remarquable, c’est qu’il s’accorde extrêmement bien avec ce qui a été fait auparavant.

Selon Cunningham, auparavant, les mesures des taux d’accrétion à l’aide de la spectroscopie reposaient sur des modèles de naine blanche. «Ce sont des modèles numériques qui calculent la vitesse à laquelle un élément descend de l’atmosphère dans l’étoile, et qui vous indiquent la quantité qui tombe dans l’atmosphère sous forme de taux d’accrétion. Vous pouvez ensuite revenir en arrière et découvrir la quantité d’un élément dans le corps du parent, qu’il s’agisse d’une planète, d’une lune ou d’un astéroïde. »

Une naine blanche est une étoile qui a brûlé tout son carburant et expulsé ses couches externes, détruisant ou perturbant potentiellement tout corps en orbite dans le processus.

Au fur et à mesure que la matière de ces corps est attirée dans l’étoile à une vitesse suffisamment élevée, elle rebondit sur sa surface, formant un plasma chauffé par choc. Ce plasma, dont la température est comprise entre 100 000 et un million de degrés kelvin, se dépose ensuite à la surface et, en se refroidissant, émet des rayons X qui peuvent être détectés.

Les astronomes ont utilisé les données de l’observatoire de rayons X de Chandra

Les rayons X sont similaires à la lumière que nos yeux peuvent voir, mais ils ont beaucoup plus d’énergie. Ils sont créés par des électrons très rapides (les enveloppes extérieures des atomes, qui constituent toute la matière qui nous entoure). Communément connus pour leur utilisation en médecine, les rayons X, en astronomie, sont la principale empreinte digitale de la matière qui pleut sur des objets exotiques tels que les trous noirs et les étoiles à neutrons.

En utilisant les données de l’observatoire de rayons X Chandra, normalement utilisé pour détecter les rayons X provenant de l’accumulation de trous noirs et d’étoiles à neutrons, les astronomes ont pu analyser la naine blanche voisine G29-38.

Avec la meilleure résolution angulaire de Chandra par rapport aux autres télescopes, ils ont pu isoler l’étoile cible des autres sources de rayons X et ont vu, pour la première fois, les rayons X d’une naine blanche isolée.

« Ce qui est vraiment excitant dans ce résultat, c’est que nous travaillons sur une longueur d’onde différente, les rayons X, et cela nous permet de sonder un type de physique complètement différent », a déclaré Cunningham. « Cette détection fournit la première preuve directe que les naines blanches accumulent actuellement les vestiges d’anciens systèmes planétaires. Sonder l’accrétion de cette manière fournit une nouvelle technique par laquelle nous pouvons étudier ces systèmes, offrant un aperçu du sort probable de milliers de systèmes exoplanétaires connus, y compris notre propre système solaire.

