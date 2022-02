Des scientifiques européens établissent un nouveau record dans le domaine de la fusion nucléaire

Les scientifiques du consortium EUROfusion, composé de 4 800 experts, étudiants et membres du personnel à travers l’Europe, ont dépassé un record de fusion nucléaire de 25 ans. Le réacteur JET (Joint European Torus), situé dans les installations de la United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA) à Oxford, en Angleterre, a réussi à produire 59 mégajoules d’énergie pendant 5 secondes, soit l’équivalent de 11 mégawatts, dépassant les 21,7 mégajoules produits par le même laboratoire en 1997.

Lors de son fonctionnement, le réacteur chauffe des gaz (un mélange de deutérium et de tritium) à une température 10 fois supérieure à celle que l’on trouve au « cœur » des étoiles comme le Soleil, générant du plasma. Dans ces conditions, les noyaux atomiques fusionnent et libèrent d’immenses quantités d’énergie. Le défi consiste à maintenir cette réaction suffisamment longtemps pour produire plus d’énergie qu’il n’en a fallu pour la déclencher.

Intérieur du JET. Au cours d’une expérience, il devient l’endroit le plus chaud du système solaire. Vidéo : UKAEA

Selon l’équipe responsable de l’expérience, le record est un grand pas vers la création d’une source d’énergie propre et pratiquement inépuisable.

« Les expériences du JET nous ont rapprochés de l’énergie de fusion », a déclaré Joe Milnes, chef des opérations du JET. Bbc. « Nous avons démontré que nous pouvions créer une mini étoile à l’intérieur de notre machine, la maintenir pendant cinq secondes et obtenir des performances élevées, ce qui nous emmène vraiment dans un nouveau monde. »

« Ces résultats historiques nous ont fait faire un grand pas en avant dans la conquête de l’un des plus grands défis scientifiques et techniques de tous », a déclaré Ian Chapman, directeur général de l’Autorité britannique de l’énergie atomique, dans un communiqué. « Il est clair que nous devons apporter des changements importants pour faire face aux effets du changement climatique, et la fusion offre beaucoup de potentiel. »

La relation entre la quantité d’énergie nécessaire pour démarrer la réaction et la quantité produite par la réaction est représentée par une valeur appelée Q. L’expérience JET avait un Q de 0,33. Une réaction avec un Q de 1 produirait autant d’énergie qu’elle en consommerait. Le record précédent, datant de 1997, avait un Q de 0,7, mais à l’époque les scientifiques ne pouvaient maintenir la réaction que pendant moins de 4 milliardièmes de seconde.

Autrement dit, il reste encore un long chemin à parcourir avant que nos maisons soient alimentées par des réacteurs à fusion. Pourtant, il y a lieu de se réjouir. « Cinq secondes ne semblent pas beaucoup, mais si vous pouvez le maintenir pendant cinq secondes, vous pouvez probablement le maintenir stable pendant plusieurs minutes, heures ou jours, ce dont vous aurez besoin pour une bonne usine de fusion », a déclaré Mark Wenman. , chercheur en matériaux nucléaires à l’Imperial College de Londres, Le gardien.

Installations d’ITER dans le sud de la France en 2020. Image : Macskelek / Wikimedia Commons (CC BY SA 4.0)

Actuellement, plusieurs pays européens, outre la Russie, la Chine, le Japon, l’Inde et les États-Unis, travaillent sur l’ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), qui sera le plus grand réacteur à fusion de type « Tokamak », comme le JET, dans le monde.

Il aura 10 fois la capacité de plasma de tout autre réacteur de ce type et vise à produire 500 MW d’énergie pour chaque 50 MW injectés pour chauffer le plasma, atteignant une valeur Q de 10. L’ITER est en cours de construction à Cadarache, en sud de la France, et on estime qu’il entrera en service en 2025.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !