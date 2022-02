L’impact d’une comète pourrait avoir détruit l’ancienne civilisation américaine

Une étude publiée ce mois-ci dans la revue Rapports scientifiques suggère que l’astronomie et l’anthropologie se sont mêlées pour aider à déterminer ce qui a déclenché le déclin d’une grande civilisation américaine il y a 1 600 ans : les Hopewell. Selon la nouvelle approche, la société qui vivait dans la vallée de l’Ohio entre 200 et 300 ans avant l’ère commune (AEC)* pourrait avoir été anéantie par un impact de comète.

Les rapports de la même époque sur le déclin de la société Hopewell indiquent le passage de 69 comètes. Image : Frunze Anton Nikolaïevitch –

Selon des recherches menées par une équipe de scientifiques dirigée par l’anthropologue Kenneth Tankersley, un expert des événements d’impact volcanique et cosmique catastrophique et des Amérindiens contemporains, les Hopewell étaient les ancêtres de nombreuses tribus amérindiennes modernes, telles que les Haudenosaunee (Iroquois) et les Algonquins. . .

Son existence est attestée par les structures de monticules incroyablement symétriques qui s’étendent à travers la vallée de la rivière Ohio. Sous ces structures vieilles de 1 600 à 2 000 ans connues sous le nom de Travaux de haute banque, qui comptent parmi les plus beaux de tous les paysages sacrés des Indiens d’Amérique, les archéologues ont trouvé des artefacts savamment conçus à partir de matériaux provenant de milliers de kilomètres des montagnes Rocheuses à l’océan Atlantique et du Canada au golfe du Mexique. Ces objets comprennent des instruments de musique, des rochers en forme d’animaux et des dents de mégalodon fossilisées.

Tankersley et son équipe ont analysé des sédiments près de 11 sites archéologiques de Hopewell et ont trouvé des micrométéorites appartenant à une comète en visite. L’équipe pense que ces pièces pourraient être le résultat d’une violente explosion, qui a déclenché des incendies de forêt, dévastant les cultures des habitants de Hopewell et le paysage local.

« Ce qui est fascinant, c’est que de nombreuses tribus différentes ont des histoires similaires de l’événement », a déclaré Tankersley dans un communiqué publié par l’Université de Cincinnati. « Les anciens habitants de Miami ont rapporté un serpent cornu qui a volé dans le ciel et jeté des pierres sur la terre avant de tomber dans la rivière. Quand vous voyez une comète traverser les airs, cela ressemble à un gros serpent », a-t-il déclaré. « Les Shawnee font référence à une « panthère du ciel » qui avait le pouvoir de détruire la forêt. La conférence d’Ottawa porte sur une journée où le soleil est tombé du ciel. Lorsqu’une comète a frappé la thermosphère, elle aurait explosé comme une bombe nucléaire.