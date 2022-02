La NASA nettoie la capsule Apollo 16 pour les célébrations du 50e anniversaire de la mission

Cette année, la mission Apollo 16, qui a emmené sur la Lune les astronautes Ken Mattingly, John Young et Charlie Duke, fête ses 50 ans. Pour commémorer la date, qui est célébrée en avril, la NASA a organisé une cérémonie spéciale, à laquelle assistera Duke – qui a marché aux côtés de feu Young sur le sol lunaire, tandis que Mattingly est resté en orbite pour opérer le Caspar (surnom donné par l’équipage à la capsule pendant le vol).

Charlie Duke, astronaute d’Apollo 16, participera aux célébrations du 50e anniversaire de la mission. Image : Scott Woodham Photographie –

Parmi les préparatifs de la grande fête figure un nettoyage en profondeur du vaisseau spatial, qui est actuellement exposé dans un musée d’antiquités de l’agence spatiale américaine. En raison de la pandémie de Covid-19, le nettoyage habituel avait été interrompu, mais il a été repris plus tôt cette année pour préparer Caspar pour la fête.

Lors du nettoyage, en plus des toiles d’araignées qui s’accrochent à la capsule, quelques objets curieux ont été retrouvés sur le sol de l’immense boîte qui protège la relique : des cartes de visite, un crayon, de l’argent, une cuillère et même un tube de baume à lèvres.

Exposée au US Space and Rocket Center, situé près du Marshall Space Flight Center de la NASA, Apollo 16 est soigneusement polie avec des serviettes en microfibre, des brosses, des baguettes et des aspirateurs.

L’équipe responsable du nettoyage de la capsule de 6,5 tonnes et de près de 11 mètres de haut a nettoyé son enceinte en verre, située sous une énorme fusée Saturn V suspendue au plafond. Ils ont enlevé des dizaines d’objets que les gens avaient piégés dans les crevasses et les fissures de la coque.

En plus de superviser le nettoyage, le conservateur consultant Ed Stewart a enseigné au personnel du musée comment entretenir la capsule, qui est prêtée par la Smithsonian Institution et est exposée dans la « ville fusée » de Huntsville depuis les années 1970.

Les visiteurs pouvaient toucher le vaisseau spatial

En brossant la poussière sur le côté de la capsule et en portant des vêtements de protection, Stewart a déclaré à l’agence de presse Associated Press que le module de commande était en « bon état » pour son âge et pour le temps qui s’était écoulé depuis son dernier nettoyage, environ un mois. il y a trois ans. « Je suis heureux de voir qu’il n’y a pas de lourdes couches de poussière. Je n’ai pas vu beaucoup de débris d’insectes ou quelque chose comme ça, donc je considère cela comme un signe très positif », a-t-il déclaré.