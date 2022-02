Hope Mission, des Émirats arabes unis, termine un an sur Mars

Un autre anniversaire sera célébré aujourd’hui (9) avec la mission sonde espoir (« Hope », dans la traduction littérale) ayant accompli un an depuis son arrivée sur Mars. La sonde, qui porte le nom de la mission, est arrivée sur la planète rouge sept mois après avoir quitté la Terre en juillet 2020, atteignant l’atmosphère martienne le 9 février 2021.

Après avoir passé quelques mois en orbite, la sonde Hope a commencé à observer et à collecter des informations sur Mars, principalement des données sur l’atmosphère et le climat de la planète.

Photo de Mars prise par la sonde Hope, envoyée sur Mars par les Emirats Arabes Unis (Image : UAESA/Handout)

« Nous sommes très heureux de voir l’avancement de cette mission », a déclaré Hessa Al Matroushi, responsable scientifique de la mission Hope, lors d’une conférence virtuelle présentée par un groupe de consultants de l’agence spatiale américaine NASA, le 3 février. « Nous sommes ravis de toutes les informations scientifiques que nous obtenons de cette mission. »

La sonde Hope a pour mission de surveiller le climat de Mars pendant une année sur la planète rouge (687 jours, ici sur Terre). L’idée est d’analyser le comportement climatique de la planète pendant une journée et pendant une année. Selon Matroushi, cela a permis à l’équipe d’observer des phénomènes intéressants, tels que des nuages ​​de vapeur d’eau qui apparaissent au début et à la fin de chaque journée, mais disparaissent entre les deux. Une autre mission consiste à aider les scientifiques à comprendre comment les couches de la fine atmosphère martienne interagissent.

Tous les trois mois, la sonde envoie un ensemble de mises à jour d’informations pour analyse, la prochaine mise à jour étant prévue pour avril de cette année.

Les Émirats arabes unis sont le cinquième pays à atterrir sur Mars, après les États-Unis, l’Union soviétique, l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’Inde. La Chine est arrivée sur la planète rouge un jour après les Arabes, avec la mission Tianwen-1.

Selon Matroushi, l’idée est d’étendre les capacités spatiales des Émirats arabes unis : « Notre première période d’études scientifiques se termine l’année prochaine, en avril. Nous prévoyons actuellement une proposition d’extension de la mission.

Plus loin, les Émirats arabes unis ont déjà une prochaine mission prévue : toujours sans nom définitif, le nouveau projet vise à atteindre la ceinture d’astéroïdes positionnée entre les orbites de Jupiter et de Mars. L’idée est d’utiliser une conception similaire à celle utilisée par le vaisseau spatial Hope sur Mars, mais avec des améliorations techniques et une plus grande impulsion technologique.

