Une tempête géomagnétique fait perdre à SpaceX des dizaines de satellites Starlink

Une mise à jour sur le site Web de SpaceX indique qu’en raison d’une « tempête géomagnétique », la société perdra 40 des 49 satellites Starlink lancés jeudi dernier (3). Selon le communiqué, la tempête a provoqué une augmentation de 50% de la force de traînée de l’atmosphère.

Comprenez par « traînée » la friction relative entre un engin spatial et l’atmosphère. Plus elle est élevée, plus la vitesse développée par le véhicule diminue. Autrement dit, la navigation est « glissée ». « Ces tempêtes ont provoqué un réchauffement de l’atmosphère et la densité atmosphérique à nos altitudes de livraison de fret a augmenté », indique le communiqué.

