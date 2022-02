L’ingéniosité survit à la tempête de poussière et termine le 19e vol vers Mars

L’agence spatiale américaine (NASA) a annoncé que l’hélicoptère Ingenuity avait effectué mardi son 19e vol à la surface de Mars. Cette fois, l’avion est resté en l’air pendant 99,98 secondes et a parcouru une distance de 62 mètres, quittant un endroit connu sous le nom de « Séítah Sul », passant au-dessus d’une colline et atterrissant sur un plateau.

Il s’agissait du premier vol d’Ingenuity depuis le 15 décembre 2021. Il était prévu pour le 5 janvier, mais une importante tempête de poussière s’est formée le 1er janvier dans la région de Jezero Crater, où se trouvent l’hélicoptère et le rover Perseverance.

Par mesure de précaution, l’équipe d’ingénieurs en charge de l’avion a décidé, littéralement, « d’attendre que la poussière se dépose ». Pour deux raisons : la première est qu’Ingenuity est alimentée par des panneaux solaires, et la tempête réduit l’ensoleillement, ce qui pourrait l’empêcher de recharger correctement ses batteries. C’est un problème auquel la NASA est confrontée avec un autre de ses rovers sur Mars, le vaisseau spatial Insight.

De plus, la poussière absorbe le rayonnement solaire, provoquant un échauffement et amincissant l’atmosphère. Et étant donné que l’atmosphère de Mars n’est que de 1% aussi dense que l’atmosphère terrestre, toute variation est préoccupante.

« Le plus notable a été une forte baisse de la densité de l’air – un écart d’environ 7% par rapport à ce qui a été observé avant la tempête de poussière », ont écrit Jonathan Bapst et Michael Mischna, de l’équipe climat et environnement d’Ingenuity, dans un article publié le 19 janvier.

« Cette diminution observée aurait amené la densité en dessous de la limite inférieure de vol en toute sécurité et aurait créé un risque indu pour le vaisseau spatial », ont écrit Bapst et Mischna, tous deux basés au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA dans le sud de la Californie. « Nous avons également observé l’effet de la poussière sur la quantité de lumière solaire absorbée par le panneau solaire d’Ingenuity, qui est tombée bien en dessous des niveaux normaux de « ciel dégagé », soit une baisse d’environ 18%. »

Ingenuity a été conçu à l’origine pour effectuer cinq vols en tant que « démonstration technologique », prouvant qu’un giravion pouvait voler dans l’atmosphère de la planète rouge. Après avoir réussi sa mission, il s’est vu confier une nouvelle mission : il agit en tant qu' »éclaireur » de Persévérance, observant le terrain d’un point de vue et aidant les ingénieurs sur Terre à identifier les points d’intérêt, ou les endroits à éviter, dans le paysage martien. .

