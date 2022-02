Un Brésilien fasciné par les aurores boréales a une photo publiée par la NASA

Ceux qui ont vu la photo astronomique du jour (APOD) de la NASA ce mardi (2), peuvent contempler un paysage nordique glacial et magnifique montrant le ciel étoilé derrière une aurore boréale intense et, en même temps, les piliers de lumière de la ville ​de Kautokeino, Norvège. Mais certes, personne n’imaginait que ce paysage non tropical a été enregistré par un brésilien, le carioca Alexandre Correia.

Alex Correia, comme il aime se faire appeler, est originaire de Rio de Janeiro, mais vit en Hollande et a été enchanté par la beauté des aurores boréales. En effet, Alex avoue être devenu « accro » au phénomène depuis 2013, lorsqu’il en a vu un pour la première fois à Svalbard, en Norvège. Depuis cette nuit, il a commencé à pratiquer l’astrophotographie et cherche à suivre les aurores boréales chaque année.

Alexandre Correia à la frontière entre la Norvège et la Finlande. Image : Archives personnelles

Pour satisfaire leur « dépendance », Alex et sa femme Natalia voyagent constamment en Islande et en Laponie, une région de l’extrême nord de la Scandinavie qui englobe des parties de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de la Russie. Et c’est lors d’un de ces voyages, lorsqu’ils ont visité la commune norvégienne de Kautokeino en décembre dernier, qu’Alex a enregistré l’image choisie comme photo astronomique du jour par la NASA.

Cette nuit-là, le 6 décembre, les aurores étaient magnifiques. Alex raconte qu’ils étaient encore plus intenses quelques minutes plus tôt, mais avec des températures comprises entre -37 °C et une sensation thermique de -41 °C.

« Quand j’ai décidé de retourner là où je logeais, j’ai remarqué que les lumières de la ville faisaient un contraste très intéressant, une composition de deux phénomènes en même temps, cela ressemblait à quelque chose d’un film de science-fiction. J’ai décidé de photographier en incorporant un super méchant de Marvel », complète Alex, qui a fini par participer également à la composition de la photo.

Le résultat est cette belle image qui montre le vert intense des aurores boréales contrastant avec les piliers de lumière de la ville et le ciel étoilé en arrière-plan. Avec justice, choisie par la NASA comme photo astronomique du jour pour ce mardi 8 février.