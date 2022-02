Omicron a infecté des cerfs de New York, on craint l’émergence de nouvelles variantes

Des chercheurs ont recensé près de 20 infections chez des cerfs de Virginie vivant dans le district de Staten Island : « Ça peut donc évoluer vers de nouvelles variantes »

Près de 20 infections à Omicron ont été identifiées chez des cerfs de Virginie vivant dans l’arrondissement de Staten Island, New York. Il s’agit de la première preuve d’un saut d’espèce lié à la variante préoccupante la plus récente, un phénomène appelé débordement dans lequel un agent pathogène passe d’une espèce animale (en l’occurrence l’homme) à une nouvelle espèce hôte (le cerf de Virginie). ).

La découverte vient d’une équipe de recherche de l’Université d’État de Pennsylvanie qui, entre décembre 2021 et janvier 2022, a analysé des échantillons de sang et des prélèvements nasaux de 131 cerfs de Virginie, révélant que près de 15% (19 spécimens) avaient des anticorps contre Sars -Cov-2. « Il est important de souligner – les auteurs de l’enquête écrivent dans leur rapport de prépublication sur BioRxiv – que l’ARN Sars-Cov-2 a été détecté dans des écouvillons nasaux de 7 des 68 (10,3%) cerfs échantillonnés et le séquençage du génome entier a identifié que la variante Omicron circule parmi les cerfs de Virginie à Staten Island« . Les analyses visant à étudier l’origine génétique du virus ont également révélé que «Les séquences d’Omicron chez les cerfs se sont regroupées étroitement avec d’autres séquences d’Omicron récemment signalées dans des infections chez l’homme à New York et ailleurs, et sont compatibles avec le débordement de l’homme au cerf« .

Ce n’est pas la première fois que des infections au Sars-Cov-2 sont détectées chez des cerfs de Virginie. Dans une étude menée l’année dernière, des chercheurs de la Pennsylvania State University ont identifié le virus chez environ un tiers des cerfs de Virginie échantillonnés dans l’Iowa entre septembre 2020 et janvier 2021. Et une autre équipe de recherche l’a également identifié chez un tiers des cerfs échantillonnés dans l’Ohio. entre janvier et mars 2021. Des infections à coronavirus chez le cerf de Virginie ont été signalées dans 15 États américains, selon le département américain de l’Agriculture.

« Ainsi, il peut évoluer vers de nouvelles variantes »

« On ne s’attendait pas à trouver un tel niveau d’infection – a déclaré Suresh Kuchipudi, auteur principal de la nouvelle étude et directeur associé du laboratoire de diagnostic animal de la Pennsylvania State University. C’était assez surprenant, et assez dérangeant aussi« .

Les chercheurs craignent que le cerf puisse servir de réservoir au Sars-Cov-2. Et, dans le pire des cas, que le virus pourrait évoluer vers une plus grande capacité d’évasion immunitaire, puis revenir chez l’homme (spillback) comme une variante plus dangereuse. « La circulation du virus dans une population animale augmente toujours la possibilité de débordement, mais surtout elle offre de plus grandes possibilités au virus d’évoluer vers de nouvelles variantes – ajouté Kuchipudi -. ET qLorsqu’un virus mute complètement, il peut échapper aux vaccins actuels« .

Les cerfs ne sont pas les seuls animaux infectés par le Sars-Cov-2. Le virus a également été trouvé chez les chats, les chiens, les furets, les visons, les tigres, les lions, les cochons et les lapins mais les infections chez les cerfs de Virginie inquiètent les experts car, en plus d’être très vulnérables à l’infection, les cerfs de Virginie sont particulièrement répandus dans aux États-Unis et vivent à proximité des humains. Pour l’instant, cependant, rien ne prouve que les cerfs sauvages puissent transmettre le virus à l’homme, mais les nouvelles données mettent en évidence « le besoin urgent d’une surveillance complète des espèces animales sensibles afin d’identifier les réseaux de transmission écologiques et d’évaluer les risques potentiels de retour aux humainsConcluent les chercheurs.