Une fusée SpaceX s’est désintégrée dans l’atmosphère 5 ans après son lancement

Une fusée SpaceX s’est désintégrée dans le ciel nocturne mexicain, à la grande stupéfaction des personnes qui ont assisté à sa destruction.

La destruction d’une fusée SpaceX Falcon 9 lancée il y a 5 ans a été enregistrée par plusieurs utilisateurs mexicains samedi dernier, lorsque l’engin a explosé dans l’atmosphère terrestre. Les vidéos, tournées presque toutes dans la ville mexicaine de Cabo, montrent l’étage supérieur de la fusée utilisée pour la mission Echostar 23 s’effondrant de manière spectaculaire dans le ciel nocturne. Une vision qui effraya les moins avertis, aux yeux desquels les morceaux illuminés tombant du ciel ressemblaient à des météorites. Il n’y avait en fait rien à craindre – les débris se sont désintégrés de l’atmosphère terrestre avant qu’ils ne puissent atteindre la surface de la planète.

Cependant, l’événement n’est pas une rareté : il est normal que les différents étages des fusées utilisées pour les missions finissent par se désintégrer dans l’atmosphère des jours, des semaines voire des années après leur lancement, comme dans le cas de cette fusée dont le décollage a pris lieu en mars 2017. Lorsque ces retours ont lieu au-dessus des villes et de nuit, le spectacle est pourtant assuré : en se désintégrant dans l’atmosphère, le Falcon 9 roulait à 17 500 milles à l’heure, laissant derrière lui et les morceaux qui se sont peu à peu séparés .depuis le corps principal des sentiers illuminés spectaculaires.

Le satellite emporté dans l’espace par cette fusée en 2017 s’appelle Echostar 23 et est actuellement en orbite autour de la terre : il est situé au-dessus de l’équateur et fournit une connexion Internet, des services et d’autres outils de transmission au Brésil. Ses opérations se poursuivront pendant encore au moins 10 ans, après quoi le satellite cédera la place à un nouveau modèle d’Echostar. Son lancement représentait l’un des 18 réalisés par SpaceX en 2018, le booster retournant dans l’océan Atlantique pour être réutilisé par la société d’Elon Musk. Le deuxième étage, celui du haut, a plutôt entamé sa descente qui s’est terminée par la destruction de la fusée samedi dernier au-dessus du Mexique.