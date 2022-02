L’inscription aux Olympiades d’astronomie et d’astronautique est maintenant ouverte

Selon les règles, seules les écoles peuvent inscrire leurs élèves, cependant, si l’établissement où l’étudiant étudie n’est pas inscrit pour participer à l’OBA, l’étudiant intéressé peut se rendre dans une autre école de sa région pour s’inscrire.

Cette année, l’OBA se tiendra à nouveau uniquement en présentiel et en une seule phase, dont l’épreuve est prévue le 20 mai.

En 25 ans d’histoire, l’OBA a déjà dépassé la barre des 11 millions de participants. Chaque année, environ 50 000 médailles sont distribuées. L’événement bénéficie du soutien du Conseil national pour le développement scientifique et technologique (CNPq) et de l’Universidade Paulista (Unip).

L’Olympiade est divisée en quatre niveaux : les trois premiers pour les élèves du primaire et le quatrième pour les élèves du secondaire. Ils passent un test composé de dix questions : sept sur l’astronomie et trois sur l’astronautique. La plupart des questions sont un raisonnement logique. Selon le score obtenu par chaque niveau, des médailles sont distribuées.

Ceux qui se classeront le mieux à l’OBA participeront à un processus de sélection pour représenter le Brésil à l’Olympiade internationale d’astronomie et d’astrophysique et à l’Olympiade latino-américaine d’astronomie et d’astronautique de 2023.

Les participants concourent également pour les postes vacants pour le Space Journey, un cycle de conférences données par des spécialistes qui se déroule à São José dos Campos (SP), avec du matériel de soutien inclus.

Les participants concourent également pour les postes vacants pour le Space Journey, un cycle de conférences données par des spécialistes qui se déroule à São José dos Campos (SP), avec du matériel de soutien inclus.

João Batista Canalle, coordinateur de l’événement, explique que l’objectif du tournoi est d’encourager l’intérêt des jeunes pour l’astronomie, l’astronautique et les sciences connexes. « En plus de favoriser la diffusion des connaissances de base de manière ludique et coopérative, en mobilisant élèves, enseignants, coordonnateurs pédagogiques, directeurs, parents et écoles, planétariums, observatoires municipaux et privés, espaces, centres et musées scientifiques, associations et clubs d’astronomie, astronomes professionnels et amateurs, et institutions dédiées aux activités aérospatiales », a-t-il souligné.

Les étudiants et les enseignants peuvent se préparer au test en utilisant l’application « Simulado OBA », disponible pour smartphones, tablettes et ordinateurs, et via le site Web Olympiade, qui propose des vidéos explicatives, en plus de fournir des tests et des réponses des éditions précédentes. Vous pouvez également consulter le contenu de la chaîne olympique sur You Tube.

