Une autre startup promet de « nettoyer l’espace »

Les débris spatiaux sont devenus un problème causé par de nombreuses personnes, et cela dérange beaucoup de gens. Par conséquent, il y a des gens qui veulent mettre fin à leur problème : Greg Wyler est l’une de ces personnes – l’entrepreneur, vétéran des satellites et ancien dirigeant de OneWeb, a fondé E-Space, une startup qui promet de « nettoyer l’espace » de épaves et objets qui menacent les engins spatiaux et les observations astronomiques en orbite terrestre basse (LEO).

La méthode peut soulever quelques questions – l’entrepreneur a déclaré que la startup lancerait « ses premiers satellites de test » en mars, avec une production de masse (le nombre qu’il a mentionné était de 100 000 satellites) prévue pour 2023.

Lire aussi

Greg Wyler a déjà été nommé la figure la plus puissante de l’industrie des télécommunications en 2017, lors de sa direction de OneWeb. Maintenant à la tête d’une nouvelle startup, un entrepreneur satellite vétéran veut nettoyer l’espace (Image : OneWeb/Disclosure)

L’annonce sur le site Web de l’entreprise explique comment elle a atteint son objectif de 50 millions de dollars américains (263,14 millions de reais) d’investissements – la plupart provenant de Prime Movers Lab – pour développer « le réseau satellite le plus durable de l’histoire et inaugurant un nouvelle ère des applications spatiales ».

Où la «propreté» entrerait-elle en jeu, demandez-vous?

« Dans un monde où les satellites sont devenus des pollueurs de l’espace, les nouveaux systèmes d’E-Space auront le double de la norme minimale de durabilité car ils vont – activement et sacrificiellement – ​​capturer et retirer les petits débris spatiaux de l’orbite en même temps dans lequel ils effectuent leur fonctionnent comme des satellites de communication », lit-on dans un extrait du communiqué.

En d’autres termes : ce sont des satellites de réseau intégrés (ce que Wyler comprend bien : en plus de OneWeb, il a autrefois dirigé O3b Networks) avec une fonction de collecteur supplémentaire.

« L’un des meilleurs moyens de comprendre et de gérer la Terre est depuis l’espace », a déclaré Wyler. « Nous avons créé E-Space pour permettre la collecte continue de données sur notre planète en temps réel, grâce à des capteurs et des appareils dans le monde entier, afin de lutter contre le réchauffement climatique et d’améliorer nos réseaux électriques. Plus important encore, nous utilisons la durabilité dans tout ce que nous faisons. Nous concevons nos systèmes non seulement pour empêcher la génération de débris spatiaux, mais aussi pour réduire activement les débris existants afin que les générations futures puissent exploiter la puissance de l’espace.

La startup visant à nettoyer l’espace satellite en utilisant plus de satellites se compare à Amazon Web Services (AWS), en ce sens que la société de services Internet a permis « une nouvelle génération de services dans plusieurs industries dans une structure cloud presque infinie et à faible coût ». . Dans cette comparaison, E-Space « aidera les gouvernements et les grandes entreprises à créer des applications spatiales d’une manière moins gourmande en capital ».

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !