Est-il possible d’utiliser un laser pour envoyer un vaisseau spatial sur Mars ?

Une étude de l’Université McGill, commandée par la NASA, suggère une nouvelle forme de propulsion qui promet, en termes très précis, d’utiliser un très gros laser pour envoyer un vaisseau spatial sur Mars. L’idée, baptisée « propulsion laser thermique », se heurte à certaines limites spécifiques, mais est, selon l’article, technologiquement réalisable.

La proposition est venue d’un défi lancé par la NASA en 2018, où les participants devaient créer une mission vers Mars, dans le but de livrer une tonne de fret à la planète rouge en 45 jours maximum. L’idée devrait également envisager des possibilités de voyages plus longs, en particulier à l’intérieur et à l’extérieur du système solaire.

Un laser pourrait être un système de propulsion viable pour les voyages vers Mars, si nous pouvons corriger certaines difficultés techniques (Image : MarcelClemens/)

La suggestion de McGill utilise une série de lasers infrarouges tirés par une station de lancement sur Terre – le réseau aurait un diamètre de 10 mètres (m) et les tirs seraient dans une onde d’un micron et une puissance électrique de 100 mégawatts – quelque part autour de 80 mille Maisons.

La charge utile, déjà dans l’espace, serait en orbite autour de la Terre de manière elliptique (au lieu d’un cercle parfait) et aurait une sorte de réflecteur qui redirigerait les lasers dans une chambre à plasma d’hydrogène. Avec le cœur chauffé à près de 40 000 °C (Celsius), l’hydrogène environnant atteindrait des températures proches de 10 000 °C, étant expulsé par une sortie étroite et créant la propulsion nécessaire.

Imaginez l’autocuiseur, quand l’éjecteur commence à fumer. Plus ou moins la même idée.

Lorsque l’émission du laser s’est arrêtée, la charge utile se déplacerait à une vitesse de 17 kilomètres par seconde (km/s) vers Mars, suffisamment pour couvrir la distance de la Terre à la Lune en huit heures. Dans environ un mois et demi, la charge atteindrait l’atmosphère de la planète rouge, toujours à 16 km/s.

C’est là que réside une partie du problème : l’équipe d’ingénieurs devrait trouver une méthode très créative de freinage rapide qui n’endommagerait ni la cargaison ni le navire. La charge utile elle-même ne pouvait contenir aucun type de propulseur chimique, alors oubliez l’idée de tirer une « petite fusée » dans la direction opposée pour ralentir le véhicule.

La meilleure idée, pour l’instant, est la capture aérienne – littéralement, « pêcher » l’engin hors des airs. Mais même ce stratagème est compliqué, considérant que l’arrêt brutal du vaisseau provoquerait des décélérations de l’ordre de 8Gs (« G » étant l’accélération selon la gravité terrestre, soit 9,8 mètres par seconde [m/s]). Concrètement, c’est presque la limite maximale supportée par la capacité humaine, selon l’université.

L’autre idée impliquerait un investissement plus important et le démarrage de l’opération pourrait prendre un peu plus de temps : la construction d’une station laser infrarouge similaire au sol de Mars. L’idée est simple et ingénieuse : tirer des lasers infrarouges dans la direction opposée du vaisseau accéléré, afin que son noyau génère une propulsion dans la direction opposée.

« La propulsion laser thermique permet le transport rapide d’une tonne de fret avec des structures de tir laser de la taille d’un terrain de volley-ball – ce que les systèmes de propulsion électrique ne peuvent faire que sur des structures de plusieurs kilomètres », a déclaré Emmanuel Duplay, auteur primaire. de l’étude.

Duplay dit que le système que lui et son équipe ont développé a un avantage sur les autres méthodes : un « rapport masse/énergie extrêmement faible, de l’ordre de 0,001 kg par 0,010 kW, bien en deçà même des technologies de propulsion nucléaire avancées, compte tenu du fait que le la source d’énergie reste sur Terre et le flux de livraison peut être traité par un réflecteur gonflable de masse inférieure.

De toute évidence, la méthode est une suggestion bien pensée et il faudra encore du temps pour la développer – c’est-à-dire si c’est le cas. Pour l’instant, les plans les plus conventionnels restent une priorité : Elon Musk, PDG de SpaceX, a déclaré que son vaisseau spatial orbital Starship devrait transporter du fret (et des personnes) sur Mars dans les six mois, en utilisant une propulsion à carburant chimique.

Duplay, cependant, n’hésite pas à essayer d’établir une fenêtre temporelle : « Alors que de plus en plus d’humains font le voyage là-bas, nous aurons besoin de systèmes de propulsion comme celui-ci pour nous rendre plus rapidement sur la planète rouge. Une mission qui repose sur la propulsion thermique laser vers Mars devrait arriver dans les 10 ans suivant les premières missions humaines, donc je pense à quelque chose vers 2040 ou au-delà.

