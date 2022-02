La Russie veut effectuer des livraisons à l’ISS avec une seule orbite ; comprendre

La Russie veut terminer les livraisons de fret à la Station spatiale internationale (ISS) en environ deux heures, en effectuant une seule orbite autour de la Terre. La proposition a été émise par l’agence spatiale Roscosmos au gouvernement et est en attente d’approbation.

Selon l’agence, un nouveau brevet obtenu par Fusée et Space Corporation Energia – lié à l’agence aérospatiale – leur a permis de tester des technologies qui permettraient un trajet plus court entre le lancement du vaisseau spatial Progress et l’ISS.

Le projet russe veut bénéficier au vaisseau spatial Progress (photo) avec des temps de trajet plus courts et, par conséquent, des livraisons plus rapides de fret et d’astronautes à l’ISS (Image : Roscosmos/Disclosure)

Normalement, un voyage de la Russie à l’ISS nécessite plusieurs tours (orbites) autour de la Terre afin de générer une poussée pour diriger un vaisseau spatial à une vitesse et une accélération plus importantes vers la station. Ceci est normalement fait pour économiser du carburant, mais au détriment du temps de trajet, qui a tendance à être plus long.

Ce que la Russie veut, cependant, c’est n’utiliser qu’un seul tour. « Le plan de vol en orbite unique de Progress pour l’ISS devrait être mis en œuvre en 2023 », indique le communiqué de l’agence, ajoutant qu’entre-temps, tous les tests devront être effectués afin de garantir la qualité technique du projet.

Ce n’est pas la première fois que la Russie tente quelque chose comme ça : en 2012 et 2013, les voyages vers l’ISS ont été réduits à quatre orbites (environ six heures). En 2018 et 2020, des voyages à deux orbites (environ trois heures) ont été inaugurés.

Selon l’agence, le temps de trajet réduit aide les astronautes à s’habituer à la sensation d’apesanteur et à d’autres facteurs défavorables auxquels ils seront confrontés à l’intérieur de l’ISS.

Jusqu’à présent, le vol le plus rapide de la Russie vers l’ISS a duré trois heures, trois minutes et 37 secondes après son lancement en octobre 2020.

