Un fermier turc découvre une « chèvre cyclope mutante »

« J’ai frémi quand j’ai vu la chèvre pour la première fois dans la grange. Ça n’a pas fait de bruit, mais quand j’ai pris la photo, j’ai eu l’impression qu’il me regardait », a expliqué le fermier. « Je fais ce travail depuis 25 ans. C’est la première fois que je rencontre quelque chose comme ça. Je n’ai jamais vu ou entendu parler d’une telle chose.

Il dit qu’il est incapable de s’occuper correctement du chiot. « Je ne peux pas gérer ça, je veux que les autorités l’emmènent et le maintiennent en vie. »

Les cyclopes de la mythologie grecque n’avaient qu’un seul œil au milieu du front. Mais l’enfant d’Ahmet est encore plus étrange : il a deux petits yeux, mais à l’intérieur d’une seule orbite.

Ahmet Uyar, du Département de médecine vétérinaire de l’Université Hatay Mustafa Kemal à Antakya, dans le sud de la Turquie, a déclaré que l’œil central de l’enfant était causé par une anomalie caractérisée par la naissance de deux yeux distincts.

Ahmet Kartal, qui élève des animaux depuis 25 ans, a déclaré qu’il n’avait jamais rien vu de tel que la chèvre Cyclope.

Image: Flash d’information via Daily Star

« Cette condition est scientifiquement connue sous le nom de cyclopie », a déclaré Uyar. « Chaque œil doit être dans une orbite séparée, mais dans ce cas, les deux yeux sont petits et se trouvent dans une seule orbite. »

Uyar explique que, dans le cas de la petite chèvre de Kilis, il y a aussi une anomalie au niveau du nez (qui n’a qu’une seule narine), des oreilles et de la mâchoire inférieure, qui est plus grande que la normale. «Ce sont des anomalies congénitales. C’est une condition que nous rencontrons occasionnellement chez les humains et les animaux.

Selon la Société brésilienne de recherche agricole (EMBRAPA), la cyclopie est un phénomène très rare chez les caprins et plus fréquent chez les bovins et les porcs. Mais cela peut affecter d’autres espèces. L’année dernière, un chien Cyclope n’a vécu que deux semaines aux Philippines.

