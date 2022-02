L’Union astronomique internationale ouvre un bureau pour lutter contre les déchets spatiaux

Un nouveau de face pour lutter contre les débris spatiaux a été inauguré par l’Union astronomique internationale (UAI) – première autorité mondiale en matière d’astronomie -, qui a annoncé lundi dernier (7) la création du « Centre pour la protection du ciel nocturne et du silence des interférences des satellites Constellations ».

Le bureau sera géré par l’IAU en collaboration avec NOIRLab, aux États-Unis ; C’est le Observatoire Square Kilometre Array (SKAO), basée au Royaume-Uni. Toutes les organisations impliquées ont déclaré, dans des déclarations séparées, que leurs projets futurs seront négativement impactés par l’augmentation sans restriction des méga-constellations de satellites en orbite terrestre.

Les satellites Starlink sont positionnés dans le ciel à un rythme extrêmement rapide, ce qui a dérangé les organisations astronomiques qui revendiquent des difficultés dans les travaux d’observation cosmique (Image : AleksandrMorrisovich/)

La création du centre s’oppose clairement à des projets d’une ampleur considérable – tels que le réseau Internet par satellite Starlink (SpaceX), le projet « bientôt lancé » Kuiper (Blue Origin) ou encore OneWeb, qui possède votre propre produit dans l’industrie.

Les experts ont mis en garde contre les problèmes de la croissance sans précédent du volume de satellites commerciaux mis en orbite. En avril 2021, Starlink lui-même a été mentionné par son nom par des astronomes, qui ont affirmé que ses satellites rendaient le ciel « plus lumineux », rendant difficiles les observations d’événements spatiaux et de corps.

C’est particulièrement intéressant pour SKAO et NOIRLab : le premier sera le plus grand observatoire astronomique jamais créé et situé dans deux endroits distincts (Australie et Afrique du Sud). Le second est la construction de l’observatoire Vera C. Rubin au Chili, qui est également grand.

Selon Piero Benvenuti, ancien secrétaire général de l’UAI et aujourd’hui directeur du Centre pour la protection du ciel nocturne et le silence des constellations satellites interférentes, les méga constellations sont « une pire menace pour l’astronomie que la pollution lumineuse ».

« Par le passé, la principale source d’interférences [para a observação astronômica] c’était la pollution lumineuse causée par l’éclairage urbain, la soi-disant « veilleuse artificielle », a déclaré Benvenuti. « Plus récemment, cependant, l’impact des grandes constellations de satellites est devenu une plus grande préoccupation en raison de leur empiètement omniprésent. »

En raison de la pollution lumineuse urbaine, la plupart des observatoires astronomiques sont installés dans des environnements isolés – déserts, chaînes de montagnes, etc. Grâce à cela, ils ont pu éviter l’éclairage nocturne artificiel et ont eu une capacité d’observation presque illimitée.

Mais comment se défendent-ils contre un satellite ?

« D’ici la fin de la décennie, plus de 5 000 satellites seront au-dessus de l’horizon à tout moment », a déclaré Connie Walker, scientifique au NOIRLab et codirectrice du centre. « Dans un lieu commun d’observation du ciel nocturne, quelques centaines à des milliers de ces satellites seront éclairés par le Soleil. »

La réflexion de la lumière solaire par les satellites est à l’origine du problème : en se positionnant ainsi du côté nuit de la Terre, la lumière réfléchie par leurs antennes crée des points qui peuvent être capturés même par les instruments les plus sensibles – des petits appareils optiques des télescopes aux plus grands. de l’infrarouge.

Sans parler de ce que nous avons déjà laissé là-haut : les étages de fusée abandonnés et les satellites désactivés, par exemple, sont en partie fabriqués en métal – qui en soi réfléchit également la lumière. L’apparition de ces points lumineux à caractère si proche de la Terre pose un gros problème aux télescopes créés pour voir les étoiles les plus lointaines.

Jusqu’à présent, les entreprises travaillant avec ces satellites n’ont pas commenté les affirmations du nouveau bureau.

