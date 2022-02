La NASA paiera plus de 5 millions de reais dans la 2e phase du défi mondial des technologies alimentaires

Avec le soutien de la NASA et de l’Agence spatiale canadienne (ASC), le Deep Space Food Challenge (DSFC) entre maintenant dans sa deuxième étape.

Créé par la Fondation Mathusalem, une organisation américaine à but non lucratif axée sur l’ingénierie tissulaire et les thérapies de médecine régénérative, le défi est soutenu par les deux agences pour récompenser les nouvelles technologies ou systèmes nécessitant un minimum d’intrants et maximiser la production d’aliments sûrs, nutritifs et savoureux pour missions spatiales à long terme qui ont le potentiel de profiter aux gens sur Terre.

L’équipe brésilienne présentée dans la première phase du défi a commencé des études avec des plantes ornementales dans des jardins verticaux (mur vivant actif) dans des environnements à éclairage restreint en 2019, en utilisant différentes intensités lumineuses de lumière LED. Image : Paulo Hercílio Viegas Rodrigues – ESALQ-USP

Fin octobre dernier, les vainqueurs de la première étape ont été annoncés. Parmi les vedettes internationales du concours, dont les vainqueurs étaient tous américains (consultez la liste ici), figurait une équipe brésilienne formée de chercheurs de l’École supérieure d’agriculture Luiz de Queiroz de l’Université de São Paulo (ESALQ-USP), une unité située à Piracicaba (SP).

Chacun des 18 projets lauréats de la phase 1 (présentation du projet) a reçu 25 000 USD (l’équivalent de près de 141 000 R$). La cagnotte totale s’est élevée à 450 000 $ US (ce qui dépasse 2,5 millions de R $).

Il est maintenant temps pour les équipes sélectionnées (les 18 gagnants américains plus les meilleurs internationaux qui ont reçu un soutien financier pour continuer dans la compétition) de réaliser leurs prototypes et leurs démonstrations d’application. L’organisation de l’événement identifiera les technologies de production alimentaire qui :

Aidez à combler les lacunes alimentaires d’un équipage de quatre personnes pour une mission d’exploration aller-retour de trois ans sans réapprovisionnement ;

Améliorer l’accessibilité de l’alimentation sur Terre, notamment via la production directement dans les centres urbains et dans des environnements reculés et hostiles ;

Atteindre la plus grande quantité de production alimentaire avec un minimum d’intrants et un minimum de déchets ;

Créez une variété d’aliments savoureux, nutritifs et sûrs qui nécessitent peu de temps de traitement pour les membres d’équipage.

Comment les prix de la NASA seront décernés

Selon la NASA, la phase 2 offre une cagnotte totale de 1 million de dollars américains (5,5 millions de reais) et vise à encourager les équipes qualifiées à développer de nouvelles technologies et/ou systèmes de production alimentaire qui n’ont pas besoin de répondre aux besoins nutritionnels des futurs équipages, mais peut apporter une contribution significative et être intégré dans un système alimentaire global.

Toujours selon l’agence américaine, l’ASC fournira son propre sac de prix aux équipes canadiennes qui seront couronnées gagnantes.

Les équipes américaines qui se classent parmi les 10 meilleurs buteurs seront nommées «finalistes» et recevront chacune 20 000 $ de la NASA. Ces équipes participeront ensuite à la démonstration finale sur place.

Après la démo finale, les cinq meilleures équipes nord-américaines recevront chacune 150 000 $ et pourront participer au troisième tour. De plus, 50 000 $ seront disponibles pour des prix bonus pour un maximum de 5 équipes américaines à attribuer lorsque les finalistes seront annoncés.

Selon la NASA, les équipes américaines n’ont pas besoin d’être nommées finalistes pour recevoir le prix bonus, elles doivent seulement répondre aux critères d’éligibilité.

Concernant les temps forts internationaux, les cinq meilleures équipes seront reconnues comme « finalistes », et les trois premières seront reconnues comme vainqueurs de la phase 2 du challenge. Cependant, les équipes internationales ne sont pas éligibles pour recevoir le prix en argent de la NASA.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 de ce mois et les gagnants seront dévoilés le 20 mai.

