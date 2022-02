Des scientifiques découvrent des astéroïdes qui pourraient être les plus jeunes voisins de la Terre

Un article publié dans la revue scientifique Avis mensuels de la Royal Astronomical Society décrit la découverte d’une étrange paire d’astéroïdes qui pourraient être les plus jeunes voisins de la Terre.

Selon les recherches, ils sont distants d’environ 1 million de kilomètres et n’étaient probablement qu’un seul astéroïde il y a quelques siècles à peine.

« C’est très excitant de trouver une si jeune paire d’astéroïdes qui se sont formés il y a seulement 300 ans environ, ce qui est comme ce matin – ou même hier – sur des échelles de temps astronomiques », a déclaré Petr Fatka, astronome à l’Institut astronomique de l’Académie tchèque de Sciences et auteur principal de l’étude.

Vue d’artiste des astéroïdes 2019 PR2 et 2019 QR6 peu après leur séparation. Image : UC Berkeley/Institut SETI

Les astéroïdes sont de type D : très rares à trouver près du Soleil

Selon Fatka, les deux astéroïdes ont été découverts séparément en août 2019, mais en un mois de suivi, la similitude de leurs orbites s’est rapidement imposée aux chercheurs, qui ont décidé d’y regarder de plus près.

Les deux astéroïdes ont ensuite composé une variété que les scientifiques appellent le type D, une catégorie riche en composés qui disparaissent rapidement dans l’espace si les roches deviennent trop chaudes.

Les astéroïdes de type D sont assez rares à trouver près du Soleil, et le nouveau duo de roches ne s’approche jamais plus du Soleil que de l’orbite terrestre, errant dans l’orbite de Saturne. Alors que la Terre est à environ 150 millions de kilomètres du Soleil, en moyenne, Saturne est à environ 1,4 milliard de kilomètres – une différence assez considérable.

Nommés 2019 PR2 et 2019 QR6, l’un des astéroïdes découverts mesure un peu plus d’1 km de large, et l’autre environ la moitié de cette taille. Selon Space.com, l’histoire s’est compliquée lorsque les chercheurs se sont tournés vers les archives, où ils ont repéré les deux astéroïdes dans les données recueillies en 2005 par le Catalina Sky Survey en Arizona, qui n’avait pas été en mesure de détecter les roches à l’époque. .

Ces observations supplémentaires ont suffisamment aiguisé les calculs orbitaux des scientifiques pour « rembobiner » les emplacements des astéroïdes au fil des ans, déterminant que dans un passé pas si lointain, les deux objets n’en avaient en fait fait qu’un. Selon le modèle utilisé par les scientifiques, la paire s’est divisée entre 230 et 420 ou entre 265 et 280 ans.

Cependant, les roches sœurs ont encore des secrets. Les scientifiques ne peuvent pas, par exemple, aligner leurs histoires sur les facteurs habituels qui influencent les orbites. Il semble que les objets aient pu émettre des gaz, comme le fait une comète, même s’il n’y a aucun signe d’une telle activité aujourd’hui.

« À ce jour, les corps ne montrent aucun signe d’activité cométaire », a déclaré Nicholas Moskovitz, astronome à l’observatoire Lowell et co-auteur de la nouvelle recherche. « Il reste donc un mystère comment ces objets auraient pu passer d’un seul corps, d’objets individuellement actifs, à la paire inactive que nous voyons aujourd’hui en seulement 300 ans. »

Les deux astéroïdes ont fait leur approche la plus proche de la Terre en octobre 2019, et la prochaine visite aura lieu en novembre 2047. Cependant, les scientifiques espèrent qu’ils n’auront pas à attendre aussi longtemps pour en savoir plus sur les étranges roches spatiales, qui seront à nouveau observables de la Terre en 2033, selon Fatka.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !