La sonde InSight pourrait avoir ses jours comptés, selon la NASA

Bien qu’il ait affronté – et surmonté – une récente tempête de sable sur Mars, l’atterrisseur InSight ne devrait pas aller au-delà de cette année, selon l’agence spatiale américaine (NASA).

Selon l’agence, la baisse des niveaux d’énergie devrait amener la mission – qui a débuté en mai 2018 – à « se terminer d’ici un an ». Selon une présentation donnée par l’enquêteur en chef d’InSight à la NASA – Bruce Banerdt -, une tempête régionale survenue en janvier s’est étendue trop rapidement, rendant impossible toute anticipation de la part de l’agence.

L’accumulation excessive de poussière et de particules sur les panneaux du vaisseau spatial InSight entraînera son arrêt de fonctionnement d’ici 2022, selon la NASA (Image : Fabiobispo3D/)

Selon ses spécifications techniques, la sonde InSight passe automatiquement en mode sans échec lorsqu’elle détecte un blocage durable de l’exposition au soleil. Cette fonction a été déclenchée le 7 janvier, date de début de la tempête. Banerdt a déclaré que l’attente d’un retour à la normale était le 5 février. Cela s’est produit, mais pas sans conséquence.

« Nous n’avons eu aucune sorte d’avertissement à ce sujet », a déclaré l’enquêteur.

Les tempêtes de sable sont mesurées par une unité de profondeur optique appelée « tau » – plus sa valeur est élevée, moins la lumière du soleil tombe sur une zone ou une surface donnée. Sur Mars, les tempêtes de poussière intenses sont courantes et saisonnières – la NASA se réfère même à la période du début de l’année de la Terre comme la « saison poussiéreuse » en raison de l’incidence plus élevée d’événements au cours de cette période.

Selon les mesures de l’agence, la tempête du 7 janvier n’a pas atteint deux « taus », mais reconnaît que même cela est problématique : « C’est encore pas mal de poussière, mais pas assez pour menacer l’engin », a déclaré Banerdt. « InSight pouvait supporter jusqu’à quatre ‘taus’ avant que le manque de lumière solaire ne cause des problèmes majeurs. Comparativement, le rover opportunitédont la mission s’est terminée après une tempête en 2018, a mesuré un événement ‘taus’ de 10,8 avant de se déconnecter. »

Cependant, le vaisseau spatial InSight recueille la poussière de Mars depuis son arrivée sur la planète rouge. Contrairement à d’autres machines – telles que le (décédé) opportunité et des rovers plus récents comme le persévérance – ont des mécanismes qui nettoient leurs panneaux solaires, la sonde finit par retenir ce qui s’accumule piégé.

Dans un panel similaire présenté par Banerdt lui-même en juin 2021, on s’attendait à ce que le vaisseau spatial InSight cesse de répondre à la NASA entre mars et juin 2022. Bien que cette prédiction ait été un peu retardée, les espoirs de continuité sont encore pratiquement nuls.

« Nos projections actuelles indiquent que les énergies tomberont en dessous du minimum nécessaire pour faire fonctionner l’artefact entre mai et juin, et en dessous de la capacité de survie vers la fin de l’année », a déclaré le chercheur.

La NASA exécute toujours des procédures qui nettoient les panneaux de la sonde, dans une certaine mesure. L’une consiste à utiliser l’un de vos bras pour « jeter de la poussière sur la poussière », croyez-le ou non : « ça semble fou de faire ça, mais ça marche vraiment », a déclaré Banerdt.

Fondamentalement, cela implique de collecter des poignées de la poussière la plus fine de la surface de Mars et de les déposer sur la partie la plus élevée des panneaux. La poussière fine descend, déplaçant les morceaux plus grossiers qui sont déjà sur la sonde. Selon Banerdt, à chaque fois que l’agence faisait cela, les performances des panels s’amélioraient entre 1% et 3%.

Reste que l’avenir n’est pas prometteur : « Nous ne devrions plus recevoir de données très cohérentes après juin ou juillet », a-t-il commenté.

