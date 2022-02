Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a promis jeudi prochain (10) une mise à jour sur le projet de développement du vaisseau spatial orbital Starship et comment il nous mènera éventuellement sur Mars.

Bien que Musk n’ait pas précisé le format, il est d’usage que SpaceX fasse ces présentations via une transmission en ligne (webcast), ainsi, à partir de 23 heures (heure de Brasilia), il convient de garder un œil sur les chaînes de l’entreprise pour suivre l’actualité.

Lorsque Musk parle de « Starship », il est important qu’il fasse référence à l’ensemble de la rampe de lancement, qui comprend également la fusée d’appoint Super Heavy. La mise à jour de jeudi prochain concerne les deux. Le vaisseau spatial se compose du vaisseau spatial et de la fusée qui, empilés et couplés, constituent le système de lancement spatial le plus haut du monde à 120 mètres (m) de haut.

Les deux suivent la devise de SpaceX d’être réutilisables.

La mise à jour promise est la première proposée par SpaceX depuis septembre 2019, malgré les diverses informations homéopathiques que nous recevons des profils de l’entreprise et de son PDG sur les réseaux sociaux.

Bien que nous ayons déjà une bonne idée de l’avancement du projet, il est très probable que de nouvelles informations apparaîtront lors de la présentation, étant donné que le plan de Musk est de lancer le système avec un test en vol complet en avril de cette année. De plus, 2022 est l’année où l’organisme qui réglemente l’aviation aérospatiale aux États-Unis – la FAA – a décidé de faire les inspections nécessaires et d’avancer avec les demandes de permis et de licences techniques – ce que SpaceX demande sans réponse depuis des années. .

Bien qu’il n’ait pas encore fait ses débuts, SpaceX a déjà un client pour Starship : outre le fait que la NASA a engagé la société pour emmener l’atterrisseur lunaire du programme Artemis sur la Lune, le milliardaire japonais Yusaku Maezawa – lui-même récemment revenu d’un voyage à l’International Station spatiale (ISS) – a commandé une « tournée » qui fait le tour de notre satellite et revient sur Terre avec d’autres artistes, pour 2023.

