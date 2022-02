Les habitants des États de Basse-Californie et de Sinaloa, au Mexique, ont eu droit à un spectacle dans le ciel ce dimanche soir (6). Le deuxième étage d’une fusée SpaceX Falcon 9 est rentré dans l’atmosphère au-dessus de la région, générant de multiples traînées de lumière durables.

Elle rompt, elle rompt !

Vers 1h du matin, Gen a vu cet incroyable spectacle traverser le ciel de Cabo pendant plus d’une minute. C’est un vaisseau spatial qui se brise à 17 500 MPH. Diverses parties se détachent de la masse principale brillante et se séparent de la traînée différentielle dans la haute atmosphère. pic.twitter.com/B53sHz1axM – Steve Jurvetson (@FutureJurvetson) 7 février 2022

La fusée en question était la Falcon 9 B1030, qui a lancé le 16 mars 2017 la mission EchoStar 23, avec un satellite conçu pour améliorer les services de télécommunications ici au Brésil.

Connues pour leur capacité à « atterrir » après le lancement, les fusées Falcon 9 sont partiellement réutilisables. Celui qui revient sur Terre est le premier étage, le composant le plus coûteux et celui qui donne le plus d’élan au voyage vers l’espace. Le deuxième étage, qui donne à la charge utile la «poussée finale» dans son orbite, est largué dans l’espace et finit par rentrer dans notre atmosphère comme il l’a fait au-dessus du Mexique.