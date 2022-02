La Russie lance un satellite de renseignement militaire en mission secrète

Une fusée Soyouz a quitté le cosmodrome de Plesetsk en Russie samedi dernier (5), emportant le satellite de renseignement militaire « Neitron ». Selon le service « NOTAM », le lancement avait une inclinaison de 67º de latitude, ce qui laisserait l’objet dans une position optimisée pour les missions de reconnaissance.

Les informations sur le satellite et son orbite sont cependant classifiées en raison de la nature confidentielle de la mission russe. Ce qui est spéculé, cependant, c’est qu’il sera rejoint par un frère – le satellite peut-être appelé Tekhnolog – dans un proche avenir.

Le lancement de la fusée Soyouz a transporté un autre satellite militaire russe dans l’espace, mais on ne sait pas encore dans quel but (Image : Ministère russe de la Défense/Handout)

Neitron a été créé par NPO Mashinostroyeniya, un bureau du gouvernement russe qui est également crédité de la ligne de satellites Kondor, qui produit des images détaillées de la Terre. À l’origine, il devait être lancé en 2018, mais des problèmes techniques ont fini par repousser son vol à quatre ans plus tard.

L’opération de lancement a été menée par le Vozdushno-Kosmicheskiye Sily (VKS), forces aérospatiales russes, liées à l’armée du pays dirigée par Vladimir Poutine. L’organisme a été créé en 2015, issu de la fusion entre l’armée de l’air et la force de défense aérospatiale. L’une de ses nombreuses attributions est la création de mécanismes de défense contre les missiles – le lancement de satellites de surveillance et d’imagerie en fait partie, donc il y a ceux qui spéculent que c’est le but du Neitron.

Le gouvernement russe n’a pas commenté le lancement, mais une deuxième fusée Soyouz doit décoller la semaine prochaine, cette fois opérée par Arianespace et emportant une série de satellites depuis la plateforme internet OneWeb.

