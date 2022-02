Village au Japon est fier d’être un point de visite pour les extraterrestres

Un petit village japonais de la préfecture de Fukushima, avec un peu plus de 1 900 habitants, est fréquemment visité par des êtres extraterrestres, selon ses visiteurs et habitants. Iino est connu dans le pays comme un point chaud d’ovnis depuis les premières observations extraterrestres, signalées en 1972.

Toshio Kanno, directeur du Iino UFO Observation Center, Japon Image : Capture d’écran – Vice YouTube Magazine

Le village est un endroit paisible, avec des paysages paisibles dans les montagnes environnantes et des routes abandonnées qui ne mènent nulle part. Pleine de statues extraterrestres, la petite ville a un ET blanc dans une soucoupe volante dorée comme mascotte. De plus, l’un des plats les plus populaires est le ramen, qui est servi dans un bol fait de pierres censées avoir le pouvoir d’attirer les visiteurs extraterrestres.

Montagne artificielle construite par des extraterrestres ?

En 1972, Tsugio Kinoshita, alors jeune résident de la ville, qui avait 25 ans à l’époque, a fait la première observation d’OVNI de Iino. Tsugio, devenu plus tard ufologue, a révélé avoir vu un objet volant en forme de soucoupe lors d’une randonnée dans les montagnes avec quatre amis : « Il est apparu devant moi, immobile dans le ciel bleu. Puis, d’un coup, ça a disparu. »