Fesses régénératrices : des scientifiques découvrent un ver de mer qui pousse « par l’arrière »

Dans ce qui a dû être la découverte la plus amusante de cinquième année dans les laboratoires scientifiques en 2022 – et nous sommes toujours en février – des chercheurs de l’Université de Göttingen en Allemagne ont découvert 25 nouveaux spécimens de l’espèce. Ramisyllis kingghidorahi.

Le nom vient en hommage au « King Ghidora », un méchant bien connu des films « Godzilla ». Mais croyez-nous quand nous disons : ce n’est même pas la partie la plus étrange de l’actualité. Cet honneur revient au fait que le ver – qui passe la majeure partie de sa vie à l’intérieur d’une éponge – a ce que l’université a appelé « des membres postérieurs régénérants ».

Littéralement : « crosse régénératrice » qui se divise en plusieurs branches lorsqu’elle se reproduit.

« Les vers marins ramifiés sont des créatures bizarres avec une seule tête mais un corps qui se ramifie plusieurs fois à plusieurs extrémités postérieures », lit un extrait de la déclaration publiée par l’université. « Jusqu’à présent, cependant, seules deux espèces de ces curieux animaux étaient connues, mais une troisième espèce a été découverte au Japon. »

Contrairement à l’immense Kaiju qui leur a prêté son nom, le R. kingghidorahi il parvient à faire pousser votre… eh bien… ses fesses régénératrices »pour remplir des ouvertures étroites à l’intérieur des éponges qui lui servent de maison – quelque part autour de 5 à 10 centimètres (cm) de longueur.

Ah oui. Il peut aussi « casser » cette partie qui laissera place à d’autres parties ramifiées. Bref, un « mégot régénérateur » peut facilement se transformer en deux, car la science et la nature sont parfois étrangement drôles et excitantes.

« Les relations évolutives obtenues à partir d’analyses moléculaires révèlent que deux des vers marins les plus récents – du nord de l’Australie et du Japon – partagent le même ancêtre », lit un autre extrait de la déclaration. « Cependant, ils apportent également une forte divergence génétique, ainsi que des différences écologiques et morphologiques liées à la forme de certaines parties du corps. »

D’où la ressemblance avec le méchant de « Godzilla »: dans les films, le roi Ghidorah – une bête à trois têtes et à deux queues – parvient à reconstituer des pièces perdues. Contrairement à la pièce de fiction, cependant, je parie que ses créateurs n’ont jamais considéré les « fesses régénératrices » comme l’un de leurs super pouvoirs.

Cela ferait certainement un film très différent.

