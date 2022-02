L’US Space Force crée un projet pour résoudre le problème des déchets spatiaux

Dans une vidéo publiée début janvier, l’US Space Force « exige une action » sur les déchets spatiaux et demande au secteur privé d’aider à nettoyer le désordre croissant sur notre orbite. A travers le programme « Orbital Prime », le gouvernement américain entend tester un système en orbite d’ici deux à quatre ans.

Image : Yéti pointillé –

« Les débris spatiaux exigent une action et offrent une opportunité de s’associer pour trouver des solutions innovantes pour recycler, réutiliser ou supprimer ces objets », a déclaré le lieutenant-général David Thompson, chef adjoint des opérations spatiales.

Cette demande de partenariat avec la Force spatiale est intervenue près de deux mois après qu’un test anti-satellite par la Russie a produit tellement de débris qu’il a mis en danger la Station spatiale internationale (ISS) et son équipage.

À l’époque, l’équipage du laboratoire orbital a été contraint de se mettre à l’abri dans leur engin de retour, tandis que le contrôle au sol a pris des mesures pour évaluer ou détourner les débris, en consultation avec le ministère de la Défense, qui suit les débris spatiaux.

Le programme attribuera de l’argent aux meilleures idées de destination de déchets spatiaux

Avec le programme « Orbital Prime », la Force spatiale espère résoudre des problèmes plus généraux de déchets spatiaux en orbite terrestre basse en effectuant des tests sur les technologies d’élimination des débris en orbite. Les prix de la phase 1 sont évalués à 250 000 USD et ceux de la phase 2 à 1,5 million USD (environ 1,32 million R$ et 7,9 millions R$, respectivement).

« Notre vision dans ce partenariat est d’explorer de manière agressive ces capacités aujourd’hui, dans l’espoir que nous et d’autres pourrons les acheter en tant que service à l’avenir », a déclaré Thompson dans la vidéo.

Bien qu’il existe plus de 20 000 débris spatiaux traçables, ce qui préoccupe également Space Force, c’est le nombre d’objets plus petits (comme des vis ou des gouttes de peinture) qui ne pourraient pas être suivis.

Les représentants de l’industrie ont souligné la montée des constellations de satellites à grande échelle comme une autre menace potentielle pour l’atténuation des débris spatiaux. La constellation Starlink de SpaceX à elle seule, par exemple, a produit à elle seule plusieurs « quasi-accidents » ces derniers mois.

« Notre objectif à travers Orbital Prime est de nous associer à des esprits innovants de l’industrie, des universités et des instituts de recherche pour faire progresser et appliquer une technologie de pointe et des concepts d’exploitation dans les domaines de l’atténuation et de l’élimination des débris », a déclaré Thompson.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !