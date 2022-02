Regardez: le drone SpaceX filme le lancement d’un satellite espion du gouvernement américain

Mercredi dernier (2), tel que rapporté par Apparence numérique, SpaceX a lancé la mission NROL-87, dans laquelle une « toute nouvelle » fusée Falcon 9 (numéro de série B1071) a transporté un satellite pour le National Reconnaissance Office (NRO), une agence gouvernementale, dans l’espace depuis les États-Unis. La société a posté sur Twitter une vidéo enregistrée par un drone qui montre le lancement d’un point de vue incroyable !

« Images de drone du lancement et de l’atterrissage du Falcon 9 d’aujourd’hui », a écrit SpaceX sur Twitter le mercredi après le lancement.

Au début de la vidéo, vous pouvez voir la fusée planer dans le ciel bleu avec le soleil brillant hors de l’image. Les caméras du premier étage de la fusée ont capturé toute sa descente de l’espace à l’atterrissage, qui s’est produite environ 8 minutes après le lancement. Deux bangs soniques générés par le propulseur peuvent être entendus. Maintenant couverte de suie depuis son lancement dans l’espace et sa rentrée, la fusée termine son voyage dans la zone d’atterrissage 4 de SpaceX à Vandenberg, Santa Barbara, Californie.

SpaceX a prévu 52 lancements pour 2022

Les fusées Falcon 9 et Falcon Heavy et Starship ont été conçues par SpaceX pour être réutilisées, dans le but de réduire le coût des vols spatiaux.

Il s’agissait du cinquième lancement de SpaceX de l’année, le premier depuis la base de Vandenberg de l’US Space Force (VSFB) et également le premier avec une nouvelle fusée. Selon des documents de la NASA, la société d’Elon Musk compte réaliser jusqu’à 52 lancements en 2022 (soit pratiquement un par semaine).

Lundi (31), a eu lieu le lancement du satellite d’observation de la Terre Cosmo-SkyMed FM2 de deuxième génération (CSG-2) pour l’Agence spatiale italienne et le ministère italien de la Défense. Après le lancement de NROL-87 mercredi, SpaceX a lancé jeudi 49 nouveaux satellites Internet Starlink.

Contrairement à la mission NROL-87, les missions CSG-2 et Starlink ont ​​été lancées depuis la Floride. La société a utilisé le complexe de lancement spatial 40 de la station de la force spatiale de Cap Canaveral pour lancer le satellite CSG-2. Les satellites Starlink ont ​​été envoyés depuis le Launch Complex 39A, à l’intérieur du Kennedy Space Center.

