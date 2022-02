Si vous devez demander une faveur, faites-le en personne et non par e-mail ou SMS : vous avez plus de chances de l’obtenir

Grâce à une expérience avec 888 volontaires, il a été déterminé que demander une faveur en personne a beaucoup plus de chances d’obtenir un oui que par courrier ou SMS.

Si vous avez vraiment besoin d’une faveur, assurez-vous de la demander en personne, face à face : les chances d’obtenir une réponse positive sont nettement plus élevées qu’en utilisant d’autres canaux de communication, tels que les e-mails, les messages audio, les messages vidéo, etc. . Cela a été déterminé par une recherche menée par deux scientifiques, le professeur M. Mahdi Roghanizad de l’Université Reyerson de Toronto (Canada) et le professeur Vanessa K. Bohns de l’Université Cornell d’Ithaca (États-Unis).

Pour parvenir à cette conclusion, les deux scientifiques ont conçu une expérience ad hoc, dans laquelle ils ont impliqué 888 participants. Les volontaires ont été invités à demander une faveur à cinq amis différents, en utilisant une manière différente pour chacun d’eux : une réunion en personne, un message vidéo, un message audio, un e-mail et un simple appel téléphonique. La faveur demandée était la correction d’une demi-page de texte écrit. Chacun devait suivre une sorte de scénario, pour être le plus crédible possible au moment du contact.

Avant de contacter leurs amis choisis, cependant, les scientifiques ont demandé aux participants s’ils s’attendaient à des différences dans l’obtention de la faveur requise en fonction de l’approche utilisée. Eh bien, comme indiqué dans le résumé de l’étude, les volontaires s’attendaient tout au plus à de petites différences ou à aucune. Mais ce n’était pas du tout le cas. D’après l’analyse statistique des contacts, en effet, ceux en face à face avaient beaucoup plus de chances de réussir que les autres. Les scientifiques soulignent qu’il n’est bien sûr pas toujours possible de demander de l’aide en personne – il suffit de penser à ce qui s’est passé pendant la pandémie de COVID-19 avec le travail intelligent, l’apprentissage à distance et d’autres formes de distanciation sociale -, mais dans ces cas un message vidéo ou audio est sans aucun doute plus efficace qu’un e-mail « froid ».

Mais pourquoi sommes-nous plus susceptibles de dire oui à quelqu’un qui nous demande une faveur face à face ? Les professeurs Roghanizad et Bohns suggèrent que le mérite de cette stratégie réside simplement dans l’embarras de dire non à quelqu’un en face de nous. Se croiser les yeux a tendance à nous faire agir de manière plus prosociale et met notre réputation en jeu, donc se nier est la solution la moins « confortable » dans ce contexte. Les détails de la recherche « Dois-je demander par zoom, téléphone, e-mail ou en personne ? Communication Channel et Predicted Versus Actual Compliance » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Social Psychological and Personality Science.