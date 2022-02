Un professeur de Harvard veut prendre une photo « haute résolution » d’OVNIS

Un professeur de la prestigieuse université de Harvard à Cambridge, Massachusetts, est à la tête d’un projet visant à créer des images « haute résolution » d’objets volants non identifiés (OVNI) dans le but de prouver que nous ne sommes pas seuls dans l’univers.

Avi Loeb est connu pour sa conviction que non seulement la vie intelligente extraterrestre existe, mais qu’elle est plus proche que nous ne le pensons. Selon lui, l’objet interstellaire ‘Oumuamua, qui a intrigué les scientifiques lors de son passage dans le système solaire, serait une sonde envoyée par des extraterrestres, qui ont ensemencé la Terre de capteurs. Et notre univers a peut-être été créé en laboratoire, dans le cadre d’une expérience menée par une civilisation avancée.

Selon Loeb, l’objet interstellaire ‘Oumuamua serait une sonde extraterrestre. Image : ESO/M. Kornmesser (CC BY SA 4.0)

Son nouveau projet, financé par le secteur privé, s’appelle Galileo. Il implique plus de 100 scientifiques, qui construisent leur premier système de télescope sur le toit de l’observatoire de Harvard. Il utilisera des caméras infrarouges pour filmer le ciel 24h/24 et 7j/7, et est également équipé de capteurs radio, audio et magnétomètres pour détecter les objets non visibles tels que les ovnis.

De plus, selon Loeb, il existe un système d’intelligence artificielle qui ignorera les objets tels que les oiseaux, les drones, les avions ou les météores, accordant plus d’attention à ce qui « n’est pas créé par l’homme ». « Nous empruntons un chemin qui n’a jamais été emprunté, donc il peut y avoir des conquêtes faciles, que personne n’a réalisées avant parce qu’ils ne sont pas passés par là », a-t-il déclaré au journal anglais. Le gardien.

Le projet utilisera également les données collectées par Planet Labs, qui dispose d’une flotte de minisatellites qui photographient la planète entière une fois par jour. En regardant à la fois « vers le haut » et « vers le bas », les chances d’une découverte d’OVNI augmentent.

Loeb dit que bien que la recherche d’ovnis ne soit plus un stigmate, elle est toujours méprisée par les astrophysiciens et autres universitaires, ce qui pourrait aliéner les jeunes scientifiques.

«Je veux vraiment que la prochaine génération ait la liberté d’en discuter et que cela devienne monnaie courante. J’espère qu’en obtenant une image haute résolution de quelque chose d’inhabituel, ou en trouvant des preuves, ce qui est tout à fait possible dans un an ou deux, nous pourrons arriver à ce point.

