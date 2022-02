Une nouvelle étude ne parvient toujours pas à fournir plus de détails sur le mégalodon

Le requin mégalodon préhistorique nous est encore assez insaisissable, et une nouvelle étude – publiée dans la revue scientifique Biologie historique – n’a malheureusement pas pu donner plus de détails sur l’animal, qui a vécu il y a entre 15 et 3,6 millions d’années.

Bien que la recherche utilise une nouvelle technique, créée exclusivement pour étudier les requins, une grande partie de ce qu’elle a conclu ne diffère pas du peu que nous savons déjà sur le mégalodon : il s’agissait d’un requin lamniforme, ce qui le met en étroite parenté avec le requin. blanc et, malgré les exagérations hollywoodiennes, avoisinait les 20 mètres (m) de long.

Une dent de mégalodon (à gauche) comparée à une dent de grand requin blanc (à droite) : Le requin préhistorique est éteint depuis plus de 3,5 millions d’années, mais on sait très peu de choses à son sujet aujourd’hui (Image : Mark_Kostich/)

Tout au long de l’histoire, on a très peu appris sur le mégalodon : comme les requins blancs, ils ont probablement préféré les eaux tropicales plus chaudes et se sont nourris plus près de la surface de l’eau. Comme leurs cousins ​​contemporains, ils étaient aussi probablement des animaux à sang chaud, contrairement aux requins en dehors des espèces lamniformes. Cela a peut-être été un avantage pour l’énorme animal :

« Les requins blancs sont parmi les requins qui nagent le plus rapidement, donc le mégalodon n’était probablement pas seulement gros, mais c’était aussi un requin très rapide, que vous ne voudriez pas trouver en pleine mer », a déclaré Phillip Sternes, biologiste marin à l’Université de Californie-Riverside et auteur de l’étude.

Le problème est que nous ne pouvons analyser cette espèce que par estimation : les éléments fossiles de mégalodon que nous avons déjà trouvés sont, à la base, ses dents. Nous n’avons pas encore découvert d’autres éléments, tels que d’autres os de son squelette, pour confirmer – ou revoir – à quoi nous estimons qu’il ressemble.

« Le cartilage dans les corps de requin n’est pas très conservable, il n’y a donc aucun moyen scientifique de soutenir ou de réfuter des études antérieures sous la forme de mégalodon », a déclaré Sternes.

En parlant spécifiquement des lamniformes, il existe huit familles distinctes et 15 espèces de requins. Le mégalodon est supposé être façonné par l’inspiration parmi cinq de ces espèces, et Sternes et ses collègues ont utilisé des guides de terrain biologiques – des documents qui constituent le plus haut niveau de précision et de détail de la vie animale – pour comparer ces cinq espèces, en effectuant des analyses approfondies sur le nageoires et formes du corps et de la tête des animaux.

La conclusion – ou l’absence de celle-ci – était qu’il n’y a pas de norme applicable à toutes les espèces qui nous permettrait de spécifier toute différence applicable au mégalodon.

« Une température sanguine plus chaude ne fait pas de vous un requin autrement », a déclaré Sternes. « J’encourage d’autres scientifiques à explorer des idées sur le corps [do megalodonte] tout en recherchant le trésor ultime – un fossile préservé du mégalodon. En attendant, nos résultats aideront, espérons-le, à dissiper une certaine confusion sur les découvertes précédentes et à ouvrir la porte à l’émergence de nouvelles interprétations.

Le mégalodon, complots et pop culture

La nature insaisissable du mégalodon, comme tout ce que nous connaissons relativement peu, laisse place à des conspirations de toutes formes et tailles. Le plus répandu est que le requin est « caché » au fond de l’océan, plutôt que complètement éteint, comme le prétendent les scientifiques.

Les théories du complot, bien que facilement démystifiées, sont une excellente toile de fond pour les productions artistiques – et le mégalodon n’est pas très différent : tout l’intérêt pour l’animal a retrouvé un nouveau souffle grâce au film. »La méga» (« Megatubarão », au Brésil), sorti en 2018 et avec Jason Statham, Li Bingbing, Cliff Curtis, Rainn Wilson et Ruby Rose.

Dans le film, Statham fait partie d’une équipe de chercheurs sous-marins qui, lors d’une mission de sauvetage en haute mer, rencontrent le requin préhistorique géant. Le long métrage est basé sur le livre «Meg : un roman d’une profonde terreur», le premier d’une longue série de livres de Steve Alten.

Et tenez-vous bien : depuis le 4 février 2022, le pré-tournage d’une suite du film – également basé sur le deuxième livre d’Alten – a commencé. Cette fois, il est probable que le récit présente – en plus des mégalodons – le « Chronosaurus », un type de dinosaure semblable aux plésiosaures, avec un cou court et dont le meilleur adjectif attribué est « douteux ».

Malgré tout son charme hollywoodien, cependant, nous savons avec certitude que le mégalodon n’existe plus : l’énorme requin préférait les eaux peu profondes, avec des températures plus chaudes, où il y avait de grandes concentrations de proies qu’il pouvait attaquer. Des études soulignent qu’il se nourrissait – entre autres – de dauphins et d’autres cétacés, comme les orques. Aucun d’entre eux n’est connu pour nager en eau profonde.

De plus, les requins changent de dents tout au long de leur vie : considérant que le grand requin blanc vit en moyenne jusqu’à 70 ans, cela fait beaucoup de dents changées. En supposant que le mégalodon partage cette caractéristique, s’il en était vivant aujourd’hui, nous aurions trouvé des dents il y a moins de 3,5 millions d’années, ce qui n’est pas le cas. Cela, mis à part d’autres découvertes : carcasses, ossements squelettiques, etc.

Ce qui nous sert très bien, pour être honnête. Avouons-le, ce ne serait pas très bon pour notre santé de partager les eaux avec un requin agressif de la taille d’un bus, n’est-ce pas ?

