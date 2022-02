Vous ne le savez peut-être pas mais les poissons aussi chantent comme les oiseaux : maintenant vous pouvez les écouter

Les espèces de poissons qui communiquent avec le son sont beaucoup plus nombreuses qu’on ne le soupçonnait. Voici la « chanson » extraordinaire de deux sortes.

Tout le monde ne sait peut-être pas que de nombreuses espèces de poissons communiquent également avec des sons ; certains, comme en témoigne l’étude « Patterns of biophonic periodical on coral reefs in the Great Barrier Reef » publiée dans Nature, chantent au lever et au coucher du soleil exactement comme le font les oiseaux. Bien que sous-estimées et peu connues, les vocalisations émises par les poissons – qui ne possèdent pas de cordes vocales – revêtent une importance non négligeable tant d’un point de vue évolutif qu’éthologique. Grâce à une nouvelle étude approfondie, il a été déterminé que dans la classe des actinoptérygiens (Actinopterygii), ou poissons osseux à nageoires rayonnées, dans les deux tiers (66%) des 175 familles, il y a des espèces qui communiquent avec le son . C’est bien plus que les 20% estimés précédemment. Les actinoptérygiens comprennent plus de 34 000 espèces, 99 % des poissons, qui à leur tour représentent plus de la moitié de toutes les espèces de vertébrés connues.

Pour découvrir que le son est une méthode de communication beaucoup plus courante chez les poissons qu’on ne le pensait, une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de divers départements de l’Université Cornell, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département de biologie de l’Université Howard, de l’Université de Boston et Musée des vertébrés. Les scientifiques, dirigés par le professeur Aaron N. Rice, maître de conférences au K. Lisa Yang Center for Conservation Bioacoustics du département d’ornithologie de l’Université d’Ithaca, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé de multiples études consacrées aux données anatomiques et évolutives, des enregistrements de sons et de vocalisations de poissons actinoptérygiens. Cela leur a permis d’identifier les différents mécanismes utilisés et de mettre en évidence l’importance du son dans la communication de ces animaux.

Pour soutenir leurs recherches, les scientifiques ont partagé des fichiers audio du « chant » de deux poissons : Porichthys notatus de la famille des crapauds et Holocentrus rufus, une espèce de poisson écureuil. Le premier émet un son incroyable, très semblable à celui d’un puissant nautophone ou d’une corne de brume, un signal acoustique utilisé sur les bateaux et dans les ports en présence de brouillard.

https://static.Netcost-security.fr/wp-content/uploads/sites/34/2022/02/a.mp3

Le son du second rappelle une sorte de code Morse transmis via une ancienne puce audio.

https://static.Netcost-security.fr/wp-content/uploads/sites/34/2022/02/a-1.mp3

Le professeur Rise et ses collègues indiquent que les poissons peuvent émettre des sons en grinçant des dents, en utilisant le flux d’eau par la bouche ou les muscles associés à la vessie natatoire, un organe rempli de gaz dont la fonction principale est liée au mouvement. « Les muscles de la vessie natatoire du poisson-crapaud sont les muscles squelettiques des vertébrés qui se contractent le plus rapidement. Ce sont des adaptations performantes », a déclaré l’auteur principal de l’étude dans un communiqué. Pour les poissons, la communication sonore est si importante que, selon l’équipe de recherche, elle a évolué indépendamment 33 fois, et est également très ancienne, étant apparue pour la première fois il y a environ 155 millions d’années.

Mais de quoi « parlent » les poissons ? Les scientifiques affirment parler des sujets qui intéressent plus ou moins tous les animaux : la nourriture et le sexe. Défendre une source de nourriture, chercher un partenaire, protéger le territoire ; pour un poisson, ce sont toutes des raisons très valables de s’exprimer avec une communication sonore. Les détails de la recherche « Evolutionary Patterns in Sound Production across Fishes » ont été publiés dans la revue scientifique BioONE Complete.