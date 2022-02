Arianespace prépare la fin de vie de la fusée Ariane 5

En opération depuis 26 ans, la fusée Ariane 5, principal lanceur du consortium européen Arianespace, a ses « jours comptés ». Seuls quatre lancements sont prévus en 2022, avant un final « en grande pompe » en 2023 avec la mission JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) de l’Agence spatiale européenne (ESA).

C’est une période qui apporte un défi : fermer certains aspects de la production et de l’exploitation des fusées qui ne sont plus nécessaires, tout en maintenant l’infrastructure, le personnel et la main-d’œuvre nécessaires pour soutenir les lancements encore programmés. Tout cela dans le respect des normes habituelles de qualité et de sécurité.

« Nous avons une équipe spécifique et un ensemble d’activités qui sont assignées à la fin du programme. Principalement pour assurer les besoins de la fin du programme et ne pas être dans une situation difficile car, la chaîne d’approvisionnement se fermant progressivement, nous devons nous assurer que nous ne sommes pas face à un problème qui ne peut pas être résolu », a déclaré Jérôme Rives. , vice-président de la Business Unit Ariane 5 d’Arianespace dans un entretien avec NASAvols spatiaux.

En exploitation depuis 26 ans, Ariane 5 est le « fleuron » d’Arianespace. Image : elisabetta_monaco / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Pour cela, Arianespace a réparti en quatre catégories les tâches nécessaires au retrait d’Ariane 5. La première concerne les pièces supplémentaires éventuellement nécessaires :

« Par exemple, nous avons commandé un moteur supplémentaire pour l’étage supérieur – qui ne sera probablement pas utilisé, mais juste au cas où », a déclaré Rives. « Nous avons également commandé une tuyère supplémentaire pour le moteur Vulcain 2, pas un moteur complet car la chaîne de production de Vulcain 2 est toujours en cours car nous l’utiliserons également sur Ariane 6. »