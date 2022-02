Un volcan à l’autre bout du monde colore les crépuscules du Brésil

Maintenant, si vous vous inquiétiez des effets de ces cendres sur le climat de la planète, détendez-vous, car elles ne font pas mal. Bien qu’une éruption libère d’énormes quantités de CO2 dans l’atmosphère deux , qui est un gaz à effet de serre, c’est encore, incroyablement, bien moins que ce que produit l’activité humaine.

Et lorsque ces cendres atteignent la stratosphère, quelque chose d’intéressant se produit : le soufre finit par se transformer en acide sulfurique, qui se condense rapidement pour former des aérosols sulfatés. Ces aérosols sont capables de réfléchir plus de rayonnement solaire dans l’espace, provoquant exactement l’effet inverse du CO deux . Au final, l’éruption permet de lutter contre l’effet de serre. De plus, les éruptions volcaniques étaient souvent responsables du refroidissement de la planète.

Le dernier impact significatif d’une éruption sur le climat de la planète remonte à 1991, lorsque l’éruption du mont Pinatubo a libéré environ 20 millions de tonnes de dioxyde de soufre (SO deux) dans la stratosphère. En plus de virer au rouge le ciel dans plusieurs régions de l’hémisphère Nord, l’événement a provoqué un refroidissement global de près de 1 °C, ressenti pendant 3 ans.

Bien plus tôt, en 1908, un autre événement a laissé des tonnes de cendres dans notre atmosphère. Mais dans ce cas, les cendres ne provenaient pas d’un volcan, mais d’un météore. Le 30 juin de cette année-là, un astéroïde d’au moins 50 mètres de diamètre a frappé la Terre dans la région de Tunguska en Sibérie.

Représentation artistique du nuage de poussière laissé dans la stratosphère par l’impact de Tunguska en 1908. Image : Don Davis

Ce fut le plus grand événement d’impact de l’histoire humaine récente. En plus de dévaster une immense zone de forêt, avec plus de 2 000 km², l’impact a propagé un gigantesque nuage de cendres dans la stratosphère et la mésosphère, qui en quelques jours s’est propagé à travers l’hémisphère nord.

Le lever et le coucher du soleil sont devenus rougeâtres et pendant longtemps, des nuages ​​noctulescents (qui restent illuminés la nuit) ont été observés à travers l’Europe. De plus, la poussière laissée par le météore a fait baisser la température globale pendant quelques années.

Nous ne savons toujours pas si cette éruption interférera de manière significative avec le climat de la planète, mais elle pourrait très bien nous donner un coup de main dans la lutte contre le réchauffement climatique, puisque nous, les humains, ne pourrons apparemment pas le faire seuls.

Cependant, l’éruption du volcan Hunga-Tonga Hunga-Ha’apai restera sûrement l’une des plus importantes et des plus dévastatrices de l’histoire, dont l’intensité a été perçue à l’autre bout du monde, dans des infrasons et des images à couper le souffle.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !