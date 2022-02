Les vaccins peuvent protéger contre certaines formes de cancer

Ce sont des vaccins qui préviennent l’infection par le virus du papillome humain et le virus de l’hépatite B, deux agents capables de provoquer différents types de cancer.

Environ un cinquième de tous les cancers humains sont causés par des virus. À ce jour, il existe au moins sept agents infectieux, techniquement appelés virus oncogènes, qui ont été associés à différentes formes de cancer, dont cinq appartiennent à des familles de virus persistants, c’est-à-dire ceux qui suite à une infection peuvent rester dans l’organisme tout au long de la vie.

Les virus qui causent le cancer

Ces cinq principaux virus sont le papillomavirus humain (HPV) et connu pour être la cause du cancer du col de l’utérus, il appartient à la famille des papillomes. Le virus d’Epstein-Barr, responsable du lymphome de Hodgkin, et le virus associé au sarcome de Kaposi, tous deux de la famille de l’herpès. Le virus lymphotrope des lymphocytes T humains, qui peut provoquer un type de leucémie, fait partie des rétrovirus. Il s’agit du virus du polyome à cellules de Merkel, responsable du carcinome à cellules de Merkel, et fait partie de la famille des polyomavirus.

Ces cinq virus contiennent tous le code génétique d’une ou plusieurs protéines qui enseignent aux cellules comment éviter la mort cellulaire, ce qui rend les cellules affectées immortelles et favorise la croissance cellulaire. Les cellules cancéreuses qui peuvent se développer contiennent toutes les informations génétiques du virus qui les a initialement infectées, même si celles-ci apparaissent des années après l’infection, bien que seul un faible pourcentage de personnes infectées par l’un de ces virus oncogènes finissent par développer la forme de cancer associée.

Les deux autres virus sont celui de l’hépatite B, de la famille des hépadnavirus, et celui de l’hépatite C, de la famille des flavivirus, qui se comportent cependant différemment car la plupart des personnes infectées par ces deux pathogènes sont capables de guérir spontanément grâce à l’intervention du système immunitaire qui élimine le virus. Cependant, chez les personnes incapables de combattre ces virus, les infections à long terme causent souvent des dommages importants au foie, augmentant le risque de développer un type de cancer du foie appelé carcinome hépatocellulaire, car le corps tente de réparer le foie endommagé. tissus augmentent le risque de mutations liées au cancer. En d’autres termes, les virus de l’hépatite B et de l’hépatite C n’apprennent pas aux cellules hépatiques à devenir immortelles ou à se transformer, comme les cinq autres virus oncogènes le font aux cellules qu’ils ciblent.

« Ces cancers induits par des virus sont de graves menaces pour la santé – a expliqué dans un discours à La Conversation Ronald Desrosiers, professeur de pathologie à l’Université de Miami -. Le carcinome hépatocellulaire, par exemple, tue environ 800 000 personnes par an, ce qui en fait le troisième cancer le plus meurtrier au monde. Environ les trois quarts des victimes de carcinome hépatocellulaire ont eu des infections par le virus de l’hépatite dans le passé« .

Le VPH est également tout aussi dangereux. « Le cancer du col de l’utérus qui cause ce virus tue environ 311 000 personnes par an dans le monde, un nombre qui, jusqu’à récemment, faisait de ce cancer le plus meurtrier chez les femmes. – ajoute Desrosiers -. Ce nombre comprend 36 000 femmes aux États-Unis, mais le VPH ne fait pas que mettre les femmes en danger. Un nombre similaire d’Américains meurent chaque année de cancers du canal anal et de la gorge liés au VPH« .

Tumeurs évitables par la vaccination

Les cancers causés par l’infection par le papillomavirus humain et ceux causés par les virus de l’hépatite B peuvent être évités grâce à la protection offerte par deux vaccins approuvés depuis plusieurs années par les principales agences de réglementation pharmaceutique et largement disponibles dans le monde.

La vaccination contre le VPH, en particulier, en Italie est recommandée pour les filles et les garçons à l’âge de 12 ans, c’est-à-dire avant qu’ils ne deviennent sexuellement actifs, et est gratuite si elle est effectuée dans cette tranche d’âge. La vaccination contre l’hépatite B est en revanche rendue obligatoire depuis 1991 pour tous les nourrissons dès la première année de vie et pour tous les adolescents à partir de 12 ans (pour ceux nés avant 1991).

« Le nombre de cancers évités et de vies sauvées grâce aux vaccins contre le virus de l’hépatite B et le virus du papillome humain est énorme et incontestable – a souligné l’expert -. Cependant, comme pour les vaccins Covid, l’hésitation à propos de la vaccination est un problème permanent. Les campagnes de vaccination ont éradiqué la variole et effectivement éliminé la poliomyélite, la rougeole et d’autres maladies infectieuses. L’espoir est que les cancers induits par le VPH et le virus de l’hépatite B appartiendront également au passé« .