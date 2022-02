Des ingénieurs américains créent un matériau plus résistant que l’acier et aussi léger que le plastique

Selon l’équipe, le matériau pourrait également être facilement produit en série. « Nous ne pensons généralement pas que les plastiques sont quelque chose que vous pourriez utiliser pour soutenir un bâtiment, mais avec ce matériau, vous pouvez permettre de nouvelles choses », a déclaré Michael Strano, professeur de génie chimique au MIT et auteur principal d’une étude publiée. sur la recherche dans le magazine la nature ce mois-ci. « Il a des propriétés très inhabituelles et nous en sommes très excités », a-t-il ajouté.

Strano explique que le secret réside dans des polymères bidimensionnels spéciaux qui peuvent s’auto-assembler en feuilles. Tous les autres polymères (ou du moins la grande majorité) ne sont capables que de former des chaînes unidimensionnelles qui sont ensuite structurées en objets tridimensionnels, selon le chercheur.

Image: SciTechDaily

Jusque-là, les feuilles de polymère bidimensionnelles étaient considérées comme impossibles à former. Cependant, Strano et son équipe ont pu le faire en utilisant un procédé spécial impliquant un composite de mélamine, résultant en un matériau extrêmement solide et fin appelé 2DPA-1.

Selon ses inventeurs, le module d’élasticité du 2DPA-1 – une mesure de la force nécessaire pour déformer un matériau – est entre quatre et six fois celui du verre pare-balles. Il est également deux fois plus difficile à casser que l’acier, bien qu’il ne représente qu’un sixième de sa densité.

« Au lieu de créer une molécule similaire à un spaghetti, nous pouvons créer un plan moléculaire similaire à une feuille, où nous obtenons que les molécules se connectent en deux dimensions », a révélé Strano. « Ce mécanisme se produit spontanément en solution, et après avoir synthétisé le matériau, nous pouvons facilement faire tourner des films minces extraordinairement résistants. »

Selon SciTechDaily, Strano a déclaré que le nouveau matériau ne permet pas non plus la pénétration de gaz, ce qui en fait une bien meilleure option pour protéger le métal dans les voitures et autres véhicules ou dans les structures en acier.

L’équipe espère maintenant proposer plus de nouveaux matériaux en apportant des modifications à la structure moléculaire de leurs feuilles de polymère. Ils ont déjà déposé deux brevets sur le procédé qu’ils ont utilisé pour générer le matériau.

