La NASA a publié une photo inquiétante de l’entraînement lunaire : parce que c’est dans le noir

Le Johnson Space Center de la NASA a publié une photo de la piscine d’entraînement de retour de la Lune. C’est pourquoi il est si sombre et lugubre.

Le retour de l’homme sur la Lune approche et la Nasa pose les bases d’un entraînement spécifique, qui se fera beaucoup plus dans le noir que par le passé. Les astronautes du programme Artemis vont en effet atterrir au pôle Sud du satellite de la Terre, une région beaucoup moins éclairée que la Mer de la Tranquillité, où Apollo 11 est arrivé en 1969. C’est pourquoi l’agence aérospatiale américaine prépare un piscine d’entraînement avec des conditions résolument sombres, capable de reproduire avec précision l’environnement lunaire. La première image spectaculaire des préparatifs a été publiée sur les profils sociaux de la NASA ; montrant deux plongeurs dans un monde sombre, avec un aspect « extraterrestre » mais très évocateur, issu d’un film de science-fiction.

La piscine en question, de 12 mètres de profondeur, est située dans le Neutral Buoyancy Laboratory (NBL) de Houston, une structure conçue pour simuler les conditions de faible gravité de la Lune et, potentiellement, aussi d’autres mondes lointains. « Éteignez les lumières : nous simulons un Moonwalk ! », lit-on sur Twitter le Johnson Space Center de la NASA, qui gère le corps d’astronautes, la Station spatiale internationale – qui s’écrasera dans l’océan Pacifique en 2031 -, les missions du navettes Orion et d’autres projets dans l’espace. Pour recréer les conditions du pôle Sud lunaire, où le Soleil ne fait que caresser l’horizon projetant de très longues ombres, toutes les lumières de la structure ont été éteintes, et de grandes bâches noires ont été accrochées aux parois de la piscine, pour minimiser les reflets. Une lampe à film sous-marine très puissante a également été installée, comme l’a souligné à mashable.com le Dr Megan Dean, l’une des responsables des affaires publiques de la NASA.

D’autres détails pour recréer le plus fidèlement possible les conditions lunaires sont la transparence de l’eau et l’utilisation d’un fond marin crayeux à grain très fin, semblable au régolithe qui recouvre la surface du satellite naturel (principalement du sable filtrant a été utilisé pour reproduire piscines). Pour éviter que l’eau de la piscine ne devienne trouble, les plus de 23 millions de litres d’eau sont filtrés plus d’une fois par jour et les scientifiques effectuent plusieurs fois des analyses sur sa composition chimique. Le camp d’entraînement est pratiquement prêt et, lorsque le corps d’astronautes qui participera aux premières missions Artemis sera annoncé, les véritables séances d’essais commenceront dans ce monde sous-marin fascinant.

Le retour sur la lune était prévu en 2024, mais en raison de la pandémie de COVID-19, du retard avec le développement des nouvelles combinaisons spatiales et d’un procès intenté par Blue Origin de Jeff Bezos (en raison de l’attribution du module lunaire Artemis à Elon Musk’s SpaceX), la date a été déplacée « au plus tôt en 2025 », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson. La mission Artemis amènera la première femme et la première personne noire sur la lune, un changement de plan nécessaire par rapport aux missions Apollo, qui n’ont débarqué que des hommes blancs.