Des chercheurs développent une nouvelle méthode d’impression transparente

Des chercheurs de l’EPFL ont développé un nouveau type de procédé d’impression qui implique l’enlèvement de matière plutôt que l’inclusion. Cette nouvelle méthode peut être très utile pour imprimer du papier-monnaie et des documents d’identité, entre autres documents importants.

« Nous avons développé un tout nouveau procédé d’impression, bouleversant le concept de Guttenberg », souligne le professeur Olivier Martin, responsable du Laboratoire de nanophotonique et métrologie de l’Ecole d’ingénieurs de l’UPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne).

Prof. Olivier Martin expose l’innovation EFPL. Divulgation/EFPL

Pour démontrer l’exploit, le professeur apparaît fièrement arborant une représentation du logo de l’Institut de technologie, réalisé selon la méthode innovante, avec des lettres transparentes et des bords noirs et aluminium. Dans un premier temps, l’objectif des chercheurs était de développer un matériau capable d’absorber complètement la lumière. Pour cela, ils ont créé un matériau composé de couches d’aluminium, de fluorure de magnésium et de chrome, posées sur un substrat de plexiglas.

Les couches sont minuscules, de quelques nanomètres d’épaisseur, et le résultat final est une surface noire capable d’absorber toutes les ondes lumineuses. « Le noir est une couleur très difficile à obtenir. Vous vous retrouvez généralement avec quelque chose qui a des nuances bleutées ou violettes. Mais dans notre cas, le noir que nous avons obtenu était en fait noir. Cela signifie que notre matériau est capable de capter 100 % de la lumière à laquelle il est exposé », a expliqué Martin.

L’étudiant au doctorat qui a dirigé le projet, Sebastian Mader, voulait voir ce qui se passerait si la couche supérieure de matériau, le chrome, était retirée. « Après avoir fait cela, il ne restait plus que le composé diélectrique et l’aluminium. Ensemble, ces deux composés forment un miroir parfait. Ils reflètent toutes les longueurs d’onde de la lumière, n’absorbant rien », a expliqué Mader.

Enfin, les étudiants sont allés encore plus loin et ont retiré les deux couches restantes, ne laissant que le substrat en plexiglas. « Cela nous a donné une surface totalement transparente. » Pour effectuer cette élimination individuelle des couches, un laser a été utilisé.

Les découpes étaient si précises que les étudiants ont pu affiner les couches autant qu’ils le souhaitaient pour reproduire tout le spectre des tons entre le noir et le transparent. « Plus longtemps nous laissions le laser au même endroit, plus il enlevait de matière », explique Martin. « Nous « dessinons » essentiellement des lignes de transparence au lieu de lignes de couleur. »

Un tel procédé peut être très utile pour des applications de sécurité ou d’impression de billets. « Le contraste est très important pour nos yeux, et tant que notre méthode peut produire à la fois des zones entièrement noires et entièrement transparentes, nous pouvons générer beaucoup de contraste. Par exemple, nous pouvons dessiner des lettres blanches sur un fond noir, ce qui rend les lettres très faciles à lire. »

L’EPFL est connue pour ses technologies innovantes telles que les appareils qui utilisent la sueur pour lire les niveaux de stress et un type de peau artificielle qui peut être utilisé en médecine ou en réalité virtuelle.

