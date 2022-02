L’Islande dit enfin adieu à la chasse à la baleine : « Il n’y a aucune raison de continuer »

L’Islande ne renouvellera plus les licences de chasse à la baleine, disant définitivement adieu à cette pratique barbare et anachronique à partir de 2024.

L’Islande a annoncé qu’elle ne renouvellerait pas ses licences de chasse à la baleine, qui doivent expirer en 2023. Cela signifie qu’à partir de 2024, le pays au cœur de l’océan Atlantique Nord ne tuera plus de grandes baleines mystiques. C’est une excellente nouvelle, non seulement pour ces animaux merveilleux, mais aussi pour les écosystèmes marins, dans lesquels les mammifères jouent un rôle essentiel pour les maintenir en équilibre. La décision historique a été communiquée par la ministre islandaise de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, le Dr Svandís Svavarsdóttir, qui a publié un article dans le journal en ligne Morgunbladid (elle traite régulièrement d’une « colonne »).

Les raisons de cet adieu ne sont cependant pas aussi vertueuses qu’on pourrait l’imaginer. Le renoncement, en effet, comme l’explique l’exposant des Verts, est principalement lié au fait que la viande de baleine ne génère plus de profits et n’est plus économiquement avantageuse. La population islandaise, d’ailleurs, n’apprécie plus les plats de baleine comme autrefois, et aujourd’hui il n’est certainement plus nécessaire de tuer des cétacés pour se nourrir. Par conséquent, même à la lumière des énormes implications éthiques et environnementales que l’abattage de ces animaux sociaux et intelligents implique, le moment est venu pour le gouvernement de raccrocher le harpon. Deux espèces de mysticètes seront sauvées des baleiniers islandais, c’est-à-dire des cétacés à fanons : le rorqual commun (Balaenoptera physalus), deuxième plus grand animal de la planète menacé d’extinction (il est classé vulnérable dans la liste rouge de l’Union internationale pour la Conservation de la Nature – UICN); et le petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata), l’une des plus petites baleines du monde, avec une longueur maximale d’environ 10 mètres.

Peu de temps avant la pandémie de COVID-19, l’Islande tuait entre 100 et 200 spécimens de baleines chaque année, mais avec la propagation du coronavirus SARS-CoV-2, les chiffres ont chuté, rendant l’entreprise sanglante encore moins rentable. Qu’il suffise de dire qu’un seul jeune spécimen a été tué en 2021. Maintenant, enfin, la sage décision a été prise de dire adieu à cette pratique odieuse et anachronique, qui n’a engendré que mort et souffrance. L’Islande est actuellement l’un des trois seuls pays au monde à pratiquer la chasse commerciale à la baleine, avec la Norvège et le Japon. Ces trois nations sont responsables de la mort de dizaines de milliers de spécimens au cours des 36 dernières années, depuis l’entrée en vigueur du moratoire de la Commission baleinière internationale (CBI).

L’interdiction mondiale – non respectée par les trois pays – a été introduite pour préserver les espèces amenées au bord de l’extinction par des siècles de chasse sans merci, culminant avec « l’âge d’or » de la chasse à la baleine au tournant de la révolution industrielle et de l’introduction de la vapeur. moteur. Le Japon a caché ses massacres pendant des décennies sous prétexte de recherche scientifique, ne revenant à la chasse commerciale à part entière qu’à partir du 1er juillet 2019. Même au Japon, cependant, comme l’a également souligné le ministre islandais, la viande de baleine est de moins en moins vendue. L’espoir est que Tokyo et Oslo suivront bientôt le chemin de Reykjavík, jetant définitivement cette page sombre de notre histoire dans l’oubli. Pendant ce temps, les îles hawaïennes ont interdit le massacre de toutes les espèces de requins dans toutes les eaux territoriales.