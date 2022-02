Hubble capture une pépinière d’étoiles dans la constellation du Caméléon

Les étoiles naissent et meurent tout le temps dans le ciel au-dessus de nos têtes. Et le télescope spatial Hubble de la NASA capture souvent des images incroyables des deux moments. Cette fois, l’observatoire orbital a repéré une impressionnante pouponnière stellaire éclairée par la lumière bleue brillante des bébés étoiles.

Connue sous le nom de Caméléon Cloud Complex, cette pépinière stellaire mesure 65 années-lumière de diamètre et occupe la majeure partie de la constellation du caméléon, visible depuis l’hémisphère sud de la Terre. Située à 522 années-lumière de notre planète, cette zone est l’une des régions actives de formation d’étoiles les plus proches d’ici.

Chameleon Cloud Complex, capturé par le télescope Hubble, où vous pouvez voir des bébés étoiles et des arcs de gaz interstellaire appelés objets Herbig-Haro. Crédit : NASA/ESA/K. Luhman/T. Esplin et al./ESO/Gladys Kober

Comprendre l’image capturée par Hubble

Selon la NASA, la nouvelle image Hubble – composée de 23 observations du télescope spatial – ne capture qu’un seul des trois segments de la vaste région, appelée Chameleon Cloud 1 (Cha 1).

Il contient des nuages ​​​​moléculaires sombres et poussiéreux où de nouvelles étoiles se forment, ainsi que des nébuleuses à réflexion qui brillent d’un bleu scintillant à la lumière des étoiles naissantes à proximité.

Selon un communiqué publié par l’agence spatiale américaine, le télescope a également capturé des amas et des arcs lumineux connus sous le nom d’objets Herbig-Haro, qui se forment comme suit : le gaz éjecté par les protoétoiles entre en collision avec des nuages ​​de gaz et de poussière, et, à leur tour, les jets d’étoiles naissantes dynamisent le gaz.

« Le nuage blanc-orange au bas de l’image héberge une de ces protoétoiles en son centre », a déclaré l’équipe Hubble de la NASA. « Ses jets de gaz chauds d’un blanc brillant sont éjectés en flux étroits depuis les pôles de la protoétoile, créant l’objet Herbig-Haro HH 909A. »

Les observations de Cha 1 ont été recueillies lors de la recherche par l’agence d' »étoiles défaillantes » extrêmement faibles et de faible masse connues sous le nom de naines brunes, qui sont plus massives que la plupart des planètes mais pas assez lourdes pour s’enflammer comme des étoiles.

Toujours selon la déclaration de la NASA, les images ont été prises à l’aide des instruments Caméra avancée pour les sondages et Caméra grand champ et planétaire 2 (WFPC2). L’éclat croisé autour des étoiles est créé lorsque leur lumière brillante se courbe autour des entretoises en forme de croix de Hubble, qui supportent le miroir secondaire du télescope.

